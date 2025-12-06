۳ حادثه رانندگی در اقلید و شیراز با ۱۱ مصدوم و ۲ فوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: شامگاه جمعه ۱۴ آذر در جریان سه حادثه رانندگی جداگانه در اقلید و شیراز، مجموعاً ۱۱ نفر مصدوم و ۲ نفر جان خود را از دست دادند.

برخورد پراید و پژو روآ با ۵ مصدوم در اقلید

رئیس اورژانس فارس افزود: حوالی ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه جمعه ۴ آذرماه در شهرستان اقلید، برخورد یک دستگاه پراید با پژو روآ به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد که بلافاصله تکنسین‌های اورژانس با دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

عابد ادامه داد: در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند که چهار نفر پس از دریافت مراقبت‌های اولیه، و اقدامات تخصصی و پایدارسازی وضعیت، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اقلید منتقل شدند و یک نفر نیز در محل درمان شد.

۳ مصدوم و ۲ فوتی در تصادف پراید با پراید بار

عابد در توضیح تصادف دیگر گفت: همچنین حوالی ساعت ۲۳:۲۵ شامگاه جمعه ۴ آذرماه در مسیر فلکه سامان به سمت روستای کرونی شیراز، برخورد یک دستگاه پراید با پراید بار رخ داد که متأسفانه منجر به مصدومیت ۳ نفر شد؛ تیم‌های اورژانس ۱۱۵ در کوتاه‌ترین زمان ممکن با ۳ دستگاه آمبولانس در محل حادثه حاضر شدند و اقدامات اورژانسی برای پایدارسازی وضعیت مصدومان انجام شد و پس از دریافت مراقبت‌های اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

رئیس اورژانس فارس بیان کرد: در این سانحه ۲ نفر به دلیل شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بودند.

واژگونی پراید در کمربندی با ۳ مصدوم

عابد گفت: حوالی ساعت ۲۳:۱۹ شامگاه جمعه ۴ آذرماه، واژگونی یک دستگاه پراید با سه سرنشین در کمربندی شیراز (نرسیده به پل رودکی) به مرکز ارتباطات اورژانس مخابره شد؛ تکنسین‌های اورژانس با سه دستگاه آمبولانس به سرعت به محل حادثه رسیدند و پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی و پایدار سازی وضعیت مصدومان، آن‌ها را برای دریافت خدمات درمانی تخصصی‌تر به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل کردند.

رئیس اورژانس فارس بیان کرد: تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ در تمامی این حوادث با سرعت عمل، دقت بالا و رعایت کامل پروتکل‌های تخصصی، اقدامات اورژانسی لازم را انجام دادند تا وضعیت مصدومان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پایدار و سلامت آنان تضمین شود.