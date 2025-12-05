«شیش ماهه» به پخش نزدیک شد؛ رونمایی از عکس جدید سریال

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «شیش ماهه» به کارگردانی مهران مدیری که چندی پیش تصویربرداری آن تمام شد این روزها در حال تدوین است.

در این سریال که ۱۷ قسمت دارد جمعی از بازیگرانی که پیش از این هم در آثار مدیری بازی کرده اند به ایفای نقش می پردازند و داستان فضایی کمدی درام دارد.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: «شیش ماهه» داستان مردی است که تنها شش ماه فرصت زندگی دارد.

مهران مدیری در کنار جواد رضویان، علیرضا خمسه، سحر زکریا، حسن معجونی، نیما شعبان‌نژاد، ناهید مسلمی و… بازیگران این سریال هستند.