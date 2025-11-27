خبرگزاری مهر -گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی میپردازد. همچنین در این بسته، نیمنگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاهترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.
امروز پنجشنبه ۲۹ آبان میتوانید با شماره ۲۲۲ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.
چهره هفته؛ جلیل سامان
بعد از سهگانه مشهور جلیل سامان درباره منافقین و بعد هم سریال چند فصلی «زیرخاکی»، حالا دوباره میشود منتظر یک اثر جدی از او بود؛ اثری که این بار سراغ یکی از مهمترین چهرههای تاریخ معاصر ایران رفته است. قطعیشدن ساخت سریال «چمران» نشان میدهد سامان وارد مرحلهای شده که سالها برایش وقت گذاشته بود. پروژهای که چند باری تا مرحله جدی تصویب و تولید پیش رفت اما ناکام ماند.
طرح این سریال را جلیل سامان به نگارش درآورده بود و حتی سفرهایی هم به لبنان داشت. او در سالهای ۹۲ و ۹۳ چند باری درباره فیلمنامه این سریال سخن گفته بود و اینکه سریالش مروری کلی بر زندگی شهید چمران دارد و به همه مقاطع زندگی او میپردازد.
این سریال اما در این یک دهه نتوانست به تولید برسد و حالا انگار بعد از سالها یکی از مهمترین چهرههای ملی قرار است به قاب تلویزیون بیاید. حتماً حضور جلیل سامان در این عزم جدی و تغییر معادله بی تأثیر نیست.
اهمیت این پروژه فقط در موضوع آن نیست؛ در این است که پس از سالها، تلویزیون توانسته یکی از مهمترین شخصیتهای معاصر را به دست فیلمسازی بسپارد که عزم و پیگیری او پیش از هر تصمیم سازمانی وجود داشته است. اگر «چمران» به مرحله تولید برسد، میتواند آغاز دوره تازهای در روایت قهرمانان ملی باشد؛ دورهای که در آن کارگردان نه بهدلیل سفارش، بلکه بهعلت شناخت و استمرار دغدغه سراغ موضوع میرود.
بازگشت هفته؛ مهران مدیری با حواشی فراوان
بازگشت مهران مدیری به تلویزیون بعد از یک دوره طولانی غیبت، اتفاقی است که هم برای رسانه ملی اهمیت دارد و هم برای کارنامه کاری او. سریال «شیشماهه» که تیزرش هم این هفته منتشر شد بعد از سالها قرار است سریال جدیدی از مدیری را به تلویزیون بیاورد. در تیزر تصویر خودش هم به عنوان بازیگر وجود دارد و حالا مخاطب میتواند ۲ سریال «شیش ماهه» و «مرد هزار چهره» را از او ببیند.
با این حال او با مخاطبی روبهرو است که سلیقهاش تغییر کرده و توقعاتش نسبت به مدیری هم ثابت نمانده است.
حاشیههای اخیر کنسرت دوبی و واکنشهای منفی گسترده به آن نشان میدهد اگرچه مخاطب مدیری را دوست دارد اما با او تعارف هم ندارد و اگر کارش باب میل نباشد بی هیچ ملاحظهای نقدش میکند.
در کنار این پروژه، سریال نوروزی مدیری که ادامه «مرد هزار چهره» است اهمیتی دوچندان دارد. فصل اول این مجموعه یکی از موفقترین آثار طنز تلویزیون بعد از دهه ۸۰ بود؛ ترکیبی از تیپسازی، نقد اجتماعی و روایت ساده که توانست مخاطب گستردهای پیدا کند. اما حالا پرسش اصلی این است که آیا همان فرمول هنوز کار میکند؟ فضای رسانهای، محدودیتهای امروز تلویزیون و وضعیت عمومی سرگرمی در ایران نسبت به آن سالها تغییر کرده است.
مدیری در نقطهای قرار گرفته که باید هم کیفیت اثر را بازسازی کند و هم فاصلهای را که با مخاطب ایجاد شده، کم کند. تلویزیون نیز به این بازگشت به چشم یک ظرفیت نگاه میکند که هم میتواند مخاطبش را افزایش دهد و هم به مطالبه همیشگی بازگشت و کار با چهرهها پاسخ مثبت داده باشد.
پدیده هفته؛ کارگاه بازیگری دوقلوها
راهاندازی کارگاه بازیگری توسط سارا و نیکا، ۲ چهرهای که شهرتشان نه از مهارت که از حضور تصادفی در سریال «پایتخت» بهدست آمد، هفته پیش منتشر شد اما هنوز واکنشهای مختلفی به دنبال دارد که بخش اعظم آن هم حیرت و شگفتی از خبر بوده است.
این اتفاق البته نمونهای از تجارتی است که در سالهای اخیر به یک فرمول ثابت تبدبل شده و بسیاری از شهرت خود برای ورود به کسب و کار جدید و سرمایه بهره برده اند. این ۲ نفر سالها در سریال «پایتخت» در نقشهایی حضور داشتند که هیچ گونه استعدادی از آنها را در بازیگری عیان نکرد. تلاشی هم از خود نشان ندادند و از پس دیالوگهای اندک هم برنیامدند. با این حال، عجیب و شگفت انگیز است که در جایگاه مربی ایستادهاند و مدعی آموزش مسیری شدهاند که خودشان هنوز طی نکردهاند.
پدیده مهمتر اما نه خود این کارگاهها، بلکه استقبال بخشی از مردم از چنین دورههایی است. تقاضای ثبتنام در کلاسهایی که پشتوانه تخصصی مشخصی ندارند، نشان میدهد «برند شدن» در فضای عمومی ایران گاهی میتواند جای «دانش واقعی» را بگیرد. این یک هشدار است که نشان میدهد شهرت چقدر راحت میتواند در افزایش اعتماد به نفس برای گرفتن موقعیتهایی که حتی دانش و سوادی در آن ندارید نقش داشته باشد.
پیشنهاد هفته؛ سریال الگوریتم
سریال «الگوریتم» به بخشهای پایانی رسیده و بیش از ۳۰ قسمت آن پخش شده است. این سریال به کارگردانی بیژن میرباقری و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری از شبکه سه سیما روی آنتن رفت و به موضوعات اقتصادی پرداخت. سرقت صندوق امانات بانک ملی، پولشویی، شرط بندی و فساد در فوتبال از جمله موضوعاتی بود که سریال به آن ورود کرد.
سریال فضایی معمایی دارد و با داستانهایی پیچیده آغاز شد که شاید تعدد شخصیتها و پیچیدگی قصه باعث شد در چند قسمت ابتدایی کمتر مخاطب با آن ارتباط بگیرد. با این حال ورود شخصیتهای متعدد، قصههای متنوعی را به وجود آورده است و فضای اکشن داستان هم سعی دارد ریتم را بالا ببرد. این سریال حدود ۵۲ قسمت دارد و هر شب ساعت ۲۰:۱۵ پخش میشود.
