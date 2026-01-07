بعد از ۳۵ سال با مهران مدیری همبازی شدم؛ «شیش ماهه» نقد فرهنگی دارد

ناهید مسلمی بازیگر سریال «شش‌ماهه» درباره حضورش در جدیدترین سریال مهران مدیری و تجربه همکاری با او به خبرنگار مهر بیان کرد: ۳۵ سال پیش در نمایش «سیمرغ» به کارگردانی قطب الدین صادقی نقش ایفا کردم و با مهران مدیری همکار بودم و حالا بعد از ۳۵ سال دوباره با او در یک پروژه بازی کردم.

این بازیگر با اشاره به این همکاری اضافه کرد: همکاری با مدیری و بازیگران این مجموعه برایم بسیار دلچسب بود. در طول این چند دهه بیشتر کارهایم در فضای جدی بوده است. وقتی متن سریال «شش‌ماهه» را خواندم، به شدت مرا جذب کرد و حتی هنگام مطالعه بارها باعث خنده‌ام شد. این اولین بار است که با همه بازیگران این سریال همکاری می‌کنم. پیش از این با نیما شعبان‌نژاد در مجموعه «شفرونی» همکاری داشته‌ام و با حسن معجونی نیز در پروژه «دفترچه یادداشت» یک سکانس کوتاه مشترک داشتم.

وی درباره سختی های سریال و اینکه چقدر نسبت به آثار جدی انرژی گرفته است، بیان کرد: حدود ۴۰ سال است که در عرصه تئاتر فعالیت دارم و همه دستاوردهایم را مدیون تئاتر هستم. به نظرم تئاتر انرژی بسیار بیشتری می‌طلبد و به مراتب سخت‌تر است. تلویزیون و سینما برایم در درجه دوم اهمیت قرار دارند. البته تجربه بازی در این سریال نیز بسیار جذاب بود و سه ماه طول کشید تا تولید به پایان برسد. با این حال سختی نداشت و فکر می کنم بازی در نقش‌های منفی معمولاً انرژی بیشتری می‌گیرد. مثلاً من یک نقش منفی در سریال «همه چیز آنجاست» داشتم که بسیار دوستش دارم و برایم چالش داشت.

مسلمی درباره بازخورد مردم و اینکه انتظارشان با این سریال برآورده شده است یا خیر؟ عنوان کرد: تاکنون بازخورد منفی دریافت نکرده‌ام. خیلی ها بازخوردهای مثبت نشان دادند و گفتند خوشحال هستند که بعد از «جوکر» دوباره مرا در یک کار کمدی می بینند. مردم همیشه لطف دارند و ما هم برای مردم کار می‌کنیم، قطعاً مهم است که مردم آثارمان را دوست داشته باشند. با این حال به خود من در این چند وقت همه احترام گذاشته اند و از سریال تعریف کرده اند.

وی در بخش دیگر صحبت هایش درباره انتظار مطرح شدن نقدهای تند و تیزتر در سریال توضیح داد: به نظرم سریال به خوبی نقدهایش را مطرح کرده بود. ممکن است فضا کاملاً خنده دار نباشد اما نقدهای فرهنگی آن برای خود من جالب بود. اینکه قدر یکدیگر را در زمان حیات نمی دانیم اما مثلاً وقتی هنرمندی فوت می کند همه یاد او می افتند و قدردان او می شوند از جمله نقدهایی است که در این سریال مطرح می شود.

مسلمی در پایان با اشاره به فعالیت این روزهایش نیز گفت: این روزها در حال تمرین ۲ اثر تئاتری هستم. من سال ها کار تئاتر کرده ام اما از زمان کرونا دیگر به صحنه نرفتم. حالا ۲ نمایش دارم که برای حضور در این آثار چند سریال کمدی و جدی را رد کرده ام. هر ۲ هم نمایشنامه های خارجی هستند که یکی را به کارگردانی هوشمند هنرکار در حال تمرین هستیم.