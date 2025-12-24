کمدی درام مدیری از ۴ دی روی آنتن؛ تدوین «شیش ماهه» ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سریال تازه مهران مدیری بالاخره از فردا شب پنجشنبه چهارم دی‌ماه با عنوان «شیش ماهه» به پخش می‌رسد. این سریال یکی از محصولات جدید مرکز سیمافیلم است که چند سالی مدیران تلویزیون از مذاکره‌ها با مهران مدیری برای تصویب طرح و نگارش فیلمنامه صحبت می‌کردند. مهران مدیری آخرین بار با مسابقه «دورهمی» در شبکه نسیم حضور داشت که هنوز قسمت‌های باقی مانده این مجموعه بعد از چند سال نتوانسته است مجوز پخش را کسب کند.

او حالا بعداز سال‌ها دوباره با سریال‌هایش به تلویزیون بازگشته است که اولی با نام «شیش ماهه» قرار است تنور زمستانی تلویزیون را گرم کند و دومی که فصل سوم «مرد هزار چهره» است برای کنداکتور نوروز در نظر گرفته شده است. این سریال هم به زودی کلید می‌خورد.

«شیش ماهه» همچنان مراحل تدوین و پست پروداکشن را نیز طی می‌کند و آماده پخش از شبکه سه سیما شده و از پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴ هر شب ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن می‌رود. این مجموعه ۱۷ قسمتی به تهیه‌کنندگی جواد فرحانی در فضایی کمدی اجتماعی تولید شده و با زبانی طنز، به یک موقعیت چالشی در زندگی می‌پردازد.

«شیش ماهه» روایت زندگی شاهین با بازی محمد شعبان پور است که می‌فهمد تنها ۶ ماه فرصت زندگی دارد؛ ماجرایی که تلاش می‌کند این موقعیت را به تجربه‌ای انسانی و قابل لمس تبدیل کند.

سحر زکریا نقش همسر و جواد رضویان نقش دایی او را ایفا می‌کند.

بازیگران اصلی این سریال از خود مهران مدیری تا رضویان و حتی جوان‌تر ها، اغلب سال‌ها در تلویزیون حضور نداشته‌اند.

شعبان پور پیش از این با بازی در آیتم‌های طنز شناخته می‌شد و نقش یکی از کاراکترهای عروسکی برنامه «مهمونی» را نیز به عهده داشت. حسن معجونی، علیرضا خمسه، سیدجواد رضویان، مریم سعادت، ناهید مسلمی، نیما شعبان‌نژاد از دیگر بازیگران سریال هستند.

تصویربرداری این سریال که فضایی کمدی درام دارد مدتی پیش به پایان رسید. مهدی نقویان رئیس مرکز سیمافیلم درباره همکاری با مدیری و ویژگی‌های این سریال به خبرنگار مهر بیان کرده بود که «این کار با خلاقیت و نگاه متفاوت ساخته شده و انرژی و جدیت مدیری برای ارائه اثری متمایز، امیدها نسبت به موفقیت سریال را افزایش داده است».