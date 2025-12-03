به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی صبح چهارشنبه برگزار شد.

موسی خلیل‌اللهی، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی در این آئین با اشاره به امنیت مطلوب آذربایجان شرقی و تبریز، گفت: این امنیت مرهون اصالت، نجابت، دینداری و ولایت‌مداری مردم استان و تعامل سازنده بین ارکان اداره استان، به ویژه شورای اداری و شورای تأمین است.

وی با یادآوری دوران جنگ تحمیلی و افزایش جمعیت استان تا ۳۵ درصد در آن مقطع، تصریح کرد: با وجود افزایش شدید جمعیت و فشارهای ناشی از جنگ، در سایه مدیریت کارآمد استاندار و اعضای شورای تأمین و همکاری جامعه اطلاعاتی، هیچ کمبودی در امور مردم احساس نشد.

خلیل‌اللهی همچنین از تلاش‌های کارکنان دادگستری کل استان قدردانی کرد و افزود: در مقطعی با کمبود نیروی انسانی مواجه شدیم، اما همکاران با فداکاری این کمبودها را جبران کردند و خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یافت.

رئیس دادگستری استان با اشاره به اقدامات دادستان‌ها در حوزه پیشگیری و حقوق عامه، گفت: دادستان‌های استان طرح‌های ارزشمندی ارائه کرده‌اند که چهار طرح معاونت پیشگیری ما به صورت کشوری ابلاغ شده است.

وی در ادامه به اقدامات مربوط به حوزه اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ متوجه شدیم در تأمین زمین برای واحدهای تولیدی سوکارکردی وجود دارد. بر این اساس کارگروهی برای بررسی قراردادهای واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی تشکیل دادیم و این روند را به منطقه آزاد ارس نیز تسریع کردیم.

در پایان این مراسم، حسین محمدزاده آلمالو به عنوان دادستان جدید مرکز آذربایجان شرقی معرفی شد و از تلاش‌های شش سال و نیمه بابک محبوب‌علیلو در این سمت قدردانی به عمل آمد.