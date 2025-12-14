به گزارش خبرگزاری مهر، احمد موقری روز یکشنبه در نشست کارگروه استانی آسیبشناسی محلات حاشیهنشین و بافتهای ناکارآمد که با رویکرد صلح و سازش و پیشگیری از اختلافات ساکنین برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از نهادها و دستگاهها با مباحث و مشکلات حاشیه نشینی و آسیبهای این مناطق درگیر هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این جلسه با بیان اینکه در کشور ما این بحث جز اولویت مأموریت دستگاههاست، افزود: ۱۴ درصد از جمعیت کل کشور در مناطق حاشیه ساکن هستند، ۳۰ درصد مردم مناطق شهری در بخشهای حاشیه ساکن هستند که این مناطق عمدتاً در بخشهای قدیمی و بافت فرسوده و حاشیه شهرها قرار دارند؛ ساکنین این مناطق عمدتاً افراد با طبقات اجتماعی ضعیف بوده و دسترسی آنها به امکانات رفاهی شهری دچار چالش و مشکل است.
موقری ایجاد و فعال کردن گروههای سازش محلهای در این محلات را مأموریت تشکیلات قضائی عنوان کرد و افزود: ظرفیت افراد معتمد و ذینفوذ برای تحقق اهداف این مهم، بسیار حائز اهمیت بوده و نقش کلیدی برای کاهش ورود پروندههای قضائی میتواند ایفا کند.
