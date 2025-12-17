به گزارش خبرنگار مهر، لیلا آژیر، صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته زن و مقام والای مادر، با تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر، اظهار کرد: زن، خالق زندگی و سرچشمه جریان حیات است و نقش او محدود به یک روز یا یک مناسبت خاص نیست.
وی با اشاره به نگاههای متفاوت تاریخی به نقش زنان در جامعه افزود: در طول تاریخ، دو جریان افراطی در مواجهه با زن وجود داشته است؛ جریانی که زن را صرفاً محدود به نقشهای خانوادگی میداند و جریانی که تنها بر نقش اجتماعی زن تأکید میکند، اما در الگوی سوم زن در جمهوری اسلامی ایران، همزمان به جایگاه زن در خانواده و حضور مؤثر او در جامعه توجه شده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان، «تصویرگری صحیح» و «حمایتهای زیرساختی» را دو چالش اصلی تحقق الگوی سوم زن دانست و گفت: اگر این دو مسئله حل نشود، در حوزه زنان با نوعی پارادوکس مواجه خواهیم شد و اینجاست که مفهوم حکمرانی زن مطرح میشود.
آژیر با بیان اینکه حکمرانی زن صرفاً به معنای حضور زنان در مدیریت یا سیاست نیست، تصریح کرد: حکمرانی زن یعنی جامعه، مسئله زن را به رسمیت بشناسد، برای آن تریبون و صدا قائل شود و آن را به یک مسئله حکمرانی تبدیل کند؛ در چنین شرایطی، تسهیلگری و حمایت بهعنوان ضلع مهم حکمرانی فعال میشود.
وی با اشاره به تحولات نقشهای خانوادگی ادامه داد: امروز نقش اقتصادی زنان پررنگتر شده و در مقابل، نقش تربیتی و غیر اقتصادی پدران نیز افزایش یافته است، بنابراین نظام خانواده، نظام قانونگذاری و نظام اداری باید متناسب با این تغییرات، حمایتها و تسهیلگریهای لازم را فراهم کنند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان، حمایت قانونی از زنان، بهویژه در موضوعاتی مانند مطالبات حقوقی و اجتماعی آنان را ضروری دانست و افزود: نظام اداری نیز باید شرایطی فراهم کند تا مادران شاغل بتوانند بدون دغدغه، هم به نقشهای شغلی و تحصیلی و هم به مسئولیتهای خانوادگی خود بپردازند.
آژیر با قدردانی از همراهی استاندار کردستان و مدیران استان در توجه به دغدغههای مادران شاغل، به تصویب یک مصوبه حمایتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: حساسسازی مدیران و تبدیل دغدغههای زنان به مسئله اجرایی، گام مهمی در تحقق حکمرانی زن است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش سازمانهای مردمنهاد را بسیار مهم دانست و تأکید کرد: سازمانهای مردمنهاد صرفاً بازوی اجرایی دولت نیستند، بلکه صدای زنان خاموش و تریبون زنانی هستند که باید مطالباتشان به گوش مسئولان برسد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان در پایان، با ادای احترام به مقام مادران و همسران شهدا گفت: ما خود را در برابر صبر و ایثار این عزیزان مسئول میدانیم و امیدواریم هرگز شرمنده آنان نباشیم.
