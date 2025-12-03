به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، در جلسهای که با حضور فریبا محمدی، رئیس پژوهشگاه، و محمدکاظم حججی، رئیس فدراسیون ترایاتلون، و با همراهی معاونان پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه و دبیر، رئیس کمیته آموزش، پژوهش و هوش مصنوعی فدراسیون برگزار شد، طرفین پس از ارائه گزارشی از ظرفیتها، برنامهها و نیازهای مشترک، بر گسترش همکاریهای منسجم میان نهادهای علمی و ورزشی تأکید کردند. در این نشست، ضرورت توسعه زیرساختهای پژوهشی، ارتقای دانش تخصصی و فراهمسازی بستر اجرای برنامههای مشترک در حوزه علوم ورزشی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تفاهمنامه همکاری میان رؤسای دو مجموعه به امضا رسید.
از جمله مهمترین اهداف این تفاهم نامه میتوان به مواردی همچون: اجرای پروژههای تحقیقاتی و فناورانه مشترک بر اساس نیازهای فدراسیون؛ برگزاری همایشها، سمینارها، کارگاهها و دورههای آموزشی تخصصی هدایت پایاننامهها و پژوهشهای دانشگاهی به سمت اولویتهای فدراسیون؛ راهاندازی پایگاه سنجش و ارتقای عملکرد ورزشی؛ حمایت از ایدهها، نوآوریها و استارتآپ مرتبط با ترایاتلون و بهرهبرداری مشترک از امکانات پژوهشی و ورزشی دو طرف اشاره کرد.
در پایان این مراسم، رئیس فدراسیون ترایاتلون و هیأت همراه از مجموعه آزمایشگاههای ملی علوم ورزشی پژوهشگاه بازدید کردند و از نزدیک در جریان ظرفیتها و توانمندیهای این مجموعه در حوزههای ارزیابی عملکرد، پایش آمادگی جسمانی و ارائه خدمات علمیکاربردی قرار گرفتند.
