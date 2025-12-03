به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: موضوع اصلاح ساختاری و یا همان کوچک سازی دولت را پیگیری می‌کنیم و طبق برنامه، وارد بحث اصلاح ساختاری دومین وزارتخانه شده‌ایم.

وی افزود: دومین وزارتخانه وزارت راه و شهرسازی انتخاب شده که کار آن را دنبال می‌کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی خاطر نشان کرد: در واقع دومین دستگاه که مربوط به اصلاح ساختار کلان موضوع ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم که به تصویب شورای عالی اداری رسید و این دومین وزارتخانه که با نگاه طراحی ساختار کلان انجام شده و انشاالله عملیاتی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: آگهی آغاز دوره ۱۸ ماه آموزش مدیران مستعد برای دستگاه اجرایی، به صورت کامل توضیح دادیم که نحوه ثبت نامشان نحوه شرکت در دوره‌های آموزش آموزشی که برایشان برگزار می‌کنیم و پیش‌بینی‌مان این است آنها در که حدود ۱۸ ماه تحت آموزش و راهبری قرار بگیرند و به عنوان در واقع مدیران مستعدی که می‌توانند در دستگاه اجرایی به کار گرفته شوند که در همه رشته‌ها خواهند بود.

رفیع‌زاده تاکید کرد: لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هم تقدیم مجلس شده که انشاالله فرایند آن طی شود که موضوع مشمول کسور کردن برخی از اقلام است.