۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

رفیع زاده: کوچک سازی دولت را پیگیری می‌کنیم

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: موضوع اصلاح ساختاری دولت را پیگیری می‌کنیم و طبق برنامه، وارد بحث اصلاح ساختاری دومین وزارتخانه شده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: موضوع اصلاح ساختاری و یا همان کوچک سازی دولت را پیگیری می‌کنیم و طبق برنامه، وارد بحث اصلاح ساختاری دومین وزارتخانه شده‌ایم.

وی افزود: دومین وزارتخانه وزارت راه و شهرسازی انتخاب شده که کار آن را دنبال می‌کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی خاطر نشان کرد: در واقع دومین دستگاه که مربوط به اصلاح ساختار کلان موضوع ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم که به تصویب شورای عالی اداری رسید و این دومین وزارتخانه که با نگاه طراحی ساختار کلان انجام شده و انشاالله عملیاتی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: آگهی آغاز دوره ۱۸ ماه آموزش مدیران مستعد برای دستگاه اجرایی، به صورت کامل توضیح دادیم که نحوه ثبت نامشان نحوه شرکت در دوره‌های آموزش آموزشی که برایشان برگزار می‌کنیم و پیش‌بینی‌مان این است آنها در که حدود ۱۸ ماه تحت آموزش و راهبری قرار بگیرند و به عنوان در واقع مدیران مستعدی که می‌توانند در دستگاه اجرایی به کار گرفته شوند که در همه رشته‌ها خواهند بود.

رفیع‌زاده تاکید کرد: لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هم تقدیم مجلس شده که انشاالله فرایند آن طی شود که موضوع مشمول کسور کردن برخی از اقلام است.

