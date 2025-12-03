سیمایی: پزشکیان به مناسبت ۱۶ آذر در یکی از دانشگاه ها سخنرانی خواهدکرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف وزیر علوم در جمع خبرنگاران و در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت اظهار کرد: برنامهریزی کردهایم تا وزرا، استانداران و مقامات دولتی به مناسبت ۱۶ آذر در دانشگاهها حضور جدی داشته باشند.
وی افزود: همچنین آقای رئیس جمهور نیز به همین مناسبت در یکی از دانشگاهها حضور یافته و سخنرانی خواهند داشت.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به پرسشی مبنی بر نارضایتی رئیسجمهوری از عملکرد دانشگاه پیام نور، اظهار کرد: قبلاً مفصل به این موضوع پرداخته شده است. رئیسجمهوری تاکید دارد این دانشگاه به مأموریت ذاتی خود برگردد اما موضوع منحلشدن یا ادغام دانشگاه پیام نور، مطرح نبود و نیست.
سیمایی صراف در پاسخ به سوالی در خصوص جزئیات درگیری اخیر میان دانشجویان ایرانی و لبنانی در یکی از دانشگاههای کشور، تصریح کرد: باید بررسی شود چه کسی شروعکننده درگیری بوده است. گزارشهای مرتبط به طور معمول به وزارتخانه، معاونان و مدیران کل مرتبط منعکس میشوند تا بررسی و دستورات لازم در این زمینه صادر شوند.
