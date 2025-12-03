نوری قزلجه: قیمت مرغ اصلاح شده و علتی برای گرانی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در خصوص مقابله با گران فروشی‌ها، اظهار کرد: مقابله با گرانفروشی در حال انجام است و با همکاری وزارت صمت و تعزیرات پیگیر هستیم تا اگر گرانفروشی خصوصاً در زمینه کالاهای خوراکی وجود دارد برخورد شود.

وی افزود: در تلاشیم تولید کشور افزایش یافته و فراوانی کالاها در بازار بیش از پیش شود.

نوری قزلجه تاکید کرد: قیمت مرغ اصلاح شده و علتی برای گرانی وجود ندارد و هم اکنون مرغ در بازار به مقدار کافی موجود است.