۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

نوری قزلجه: قیمت مرغ اصلاح شده و علتی برای گرانی وجود ندارد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت مرغ اصلاح شده و علتی برای گرانی وجود ندارد و هم اکنون مرغ در بازار به مقدار کافی موجود است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در خصوص مقابله با گران فروشی‌ها، اظهار کرد: مقابله با گرانفروشی در حال انجام است و با همکاری وزارت صمت و تعزیرات پیگیر هستیم تا اگر گرانفروشی خصوصاً در زمینه کالاهای خوراکی وجود دارد برخورد شود.

وی افزود: در تلاشیم تولید کشور افزایش یافته و فراوانی کالاها در بازار بیش از پیش شود.

نوری قزلجه تاکید کرد: قیمت مرغ اصلاح شده و علتی برای گرانی وجود ندارد و هم اکنون مرغ در بازار به مقدار کافی موجود است.

    • IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      8 1
      پاسخ
      مکر نمی گویید قیمت بنزین تاثیر ندارد مرغ چرا قیمتش بالا رفته
    • فداکار IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      7 0
      پاسخ
      دروغ......همین امشب مرغ خریدم کیلویی۱۴۵
    • ماهان IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      6 0
      پاسخ
      قیمت مرغ امروز صبح ۱۲آذر ۱۶۰بود!آیا یک نفر گرون فروشه!کل بازار همین قیمت بود!
    • گلساری IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      3 0
      پاسخ
      جناب اقای وزیر ، کف بازار چیز دیگه به مردم نشان می دهد
    • IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      6 0
      پاسخ
      فقط دروغ مرغ کیلو 134 هزار تومن بعد میگه نظارت داریم. راست میگه نظارت دارن که کمتر از این قیمت ندن.
    • محمد IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      6 1
      پاسخ
      آقای وزیر به نظرم برای خرید به بازار اصلا نرفته ،تا ببینه وضعیت بازار به مدت مشابه سه ماه پیش چقدر تغییر کرده
    • ناشناس IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      4 0
      پاسخ
      ببخشید مثل اینکه شما خرید نمی کنید هرروز یک قیمت وهر روز گرون تر از دیروز
    • IR ۰۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      5 0
      پاسخ
      خسته شدیم از گرانی ...
    • احمد IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      10 0
      پاسخ
      آقای وزیر : مثل اینکه شما مرغ نمی‌خورید؟ قیمت مرغی که باید ۱۰۰ تومن باشد ، شده ۱۷۰ تومن !!! بله مرغ همه جا هست ولی،با چه قیمتی ؟
    • US ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      7 0
      پاسخ
      چرا دروغ میگین .مرغ امروز توی رویان شمال خریدم کیلویی ۱۵۰۰۰۰ هزارتومان
    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 0
      پاسخ
      بی مسعولیت ترین وزیر دولت چهاردهم همین نوری قزلجه است
    • ژوپیتر IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      مگر میشه : تولید کننده ناراضی!! مصرف کننده ناراضی!! امنیت غذایی کشور در خطر باشه و آقای وزیر اینقدر منفعل و بی تفاوت عمل کنه!! مجلس بی تفاوت !! شما هم مثل من فکر می کنید؟
    • بهرامی IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خدا نبخشه آدمهای نالایق نا کارمد را نهاده ها گرون به دست مرغدار برسه مرغش گرون میشه الانم که اصلن نهاده تو کشور وجود خارجی نداره
    • ناشناس IR ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      روز بروز عرصه برای مردم تنگ میشه دولتمردان چرا کنترل بازار را بدست نمی‌گیرید تصویب قوانین بدرد نخوره باری از گرانی کم نمی‌کند کمی هم بفکر معیشت مردم باشید

