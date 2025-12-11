احمدی: همدان ظرفیت ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر کودک را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی احمدی بعدازظهر پنجشنبه در آئین اختتامیه جشنواره با قدردانی از حضور و مشارکت هنرمندان اظهار کرد: هنرمندان با نمایشهای باکیفیت فضایی پرنشاط و اثرگذار برای کودکان و خانوادهها فراهم کردند.
وی با قدردانی از استاندار همدان، شهردار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان استان در مجلس افزود: مسئولان استانی با جدیت پیگیر برگزاری جشنواره بودند تا سنت حسنهای که سالها در همدان تداوم داشته، استمرار یابد و این امر قابل تقدیر است.
احمدی با اشاره به اهمیت تخیل در آثار نمایشی کودک و نوجوان گفت: نمایش کودک باید با عنصر تخیل همراه باشد. کودکان به دلیل قدرت تخیل، توانمندتر از بزرگسالان عمل میکنند و همین تخیل است که آنها را قادر میسازد با ابزارهای ساده، فضاهای جدید خلق کرده و روایتهای نمایشی بسازند.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد عنوان کرد: جشنوارهها و نمایشهای کودک چندین اثر مثبت بر رشد کودکان دارند، از جمله تقویت اعتمادبهنفس. وقتی اعتمادبهنفس کاهش یابد، استرس افزایش پیدا میکند اما حضور در نمایش به کودک کمک میکند با اعتماد به نفس بیشتری ظاهر شود.
مشاور عالی وزیر ادامه داد: نمایش قدرت تخیل، خلاقیت و بیان کودکان و نوجوانان را تقویت میکند. آشنایی با قهرمانان تاریخی و متونی مانند شاهنامه تابآوری کودکان را افزایش میدهد و اگر این مفاهیم در آثار نمایشی گنجانده شود، کودک در مواجهه با چالشها مقاومتر خواهد شد.
وی تعاملات نمایشی را عامل شکلگیری ارتباطات عاطفی و تقویت مهارتهای اجتماعی دانست و گفت: همدان با سابقه ۳۰ ساله در برگزاری جشنواره، توان ایجاد دبیرخانه دائمی دارد تا برنامهریزیها در طول سال بهصورت منظم دنبال شود.
احمدی همچنین با تأکید بر اینکه هنرمندان همدان فراتر از سطح استانی عمل میکنند، پیشنهاد داد این هنرمندان در هفتههای فرهنگی خارج از کشور حضور یابند تا ظرفیتهای آنان در عرصه بینالمللی معرفی شود.
