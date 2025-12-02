به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، آزاده انصاری دبیر سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در آستانه برگزاری این رویداد پیامی منتشر کرد که متن آن بدین شرح است:
«بنام خداوند مهربان
سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در آستانه آغاز است؛ فرصتی برای بازنگری آنچه بودهایم و آنچه میتوانیم باشیم. سه دهه کوشش، این جشنواره را به جایگاهی رسانده که دیگر تنها میزبان نمایشها نیست، بلکه میدان شکلگیری نگاههای تازه به جهان کودکی است.
شعار امسال جشنواره، «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» یادآور حقیقتی ساده اما بنیادین است: آینده از دل امروز ساخته میشود. کودک، نخستین صدا و نخستین نگاه این ساختن است. اگر روایت تازهای لازم است، از او آغاز میشود؛ و اگر صحنهای برای فردا باید بنا شود، بر شانه همین نگاه بنا میگردد.
امسال، هر گروه نمایشی با خود تجربهای نو میآورد؛ نه برای تکرار مسیر گذشته، بلکه برای افزودن بر آن. همدان بار دیگر خانه همین کوششهاست؛ شهری که سالهاست جایگاهی امن برای گفتوگو با جهان کودک فراهم کرده. از همه هنرمندان و همراهانی که ارزش تئاتر کودک را درک کردند و برای آن قدم برداشتند، قدردانی میکنم. آینده تئاتر، در همین لحظههایی شکل میگیرد که روی صحنه کوچک کودکی جان میگیرند.
به سیامین جشنواره خوش آمدید.»
سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذر با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار میشود.
نظر شما