به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل خاتمی، ظهر سهشنبه از راهاندازی بستهای نوین برای حمایت از احداث نیروگاههای خورشیدی در بخش خانگی خبر داد و گفت: شهروندان میتوانند با مراجعه به سایت فرآیند ثبتنام، نصب تجهیزات، عقد قرارداد فروش برق و اتصال نیروگاه به شبکه را بهصورت کامل و آنلاین پیگیری کنند.
وی با اشاره به حضور پلتفرمهای داخلی دارای قرارداد با سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و فعال در این حوزه، افزود: این پلتفرمها تمام خدمات از مرحله ثبت نام تا مرحله اتصال به شبکه نیروگاههای خانگی را پوشش میدهند و با همکاری ادارات توزیع برق شهرستانها، کلیه مراحل انجام این فرآیند، بدون نیاز به مراجعه حضوری و فقط با انتخاب پلتفرم مورد نظر از سایت مذکور و ثبت اطلاعات درخواستی انجام میشود.
مدیر بازار برق شرکت توزیع برق استان فارس درباره شرایط تسهیلات توضیح داد: سرمایهگذاران میتوانند تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۴ درصد و بازپرداخت پنجساله دریافت کنند که این مبلغ تا ۸۰ درصد هزینه احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی را پوشش میدهد و دوره بازگشت سرمایه نیز حدود ۴ تا ۵ سال به طول خواهد انجامید.
وی همچنین به تحول مهم در تأمین مالی اشاره کرد و گفت: بانکها و نهادهای مالی اکنون قرارداد خرید تضمینی برق خورشیدی را بهعنوان وثیقه معتبر میپذیرند و این موضوع مسیر دریافت تسهیلات خرد برای سرمایهگذاران خانگی و کوچک را بسیار تسهیل کرده است و بر اساس توافق با بانکها، پرداخت این تسهیلات و همچنین اعتبارسنجی، از طریق پلتفرمهای اینترنتی مورد تأیید ساتبا انجام میشود تا فرآیند ثبتنام، ارزیابی و عقد قرارداد کاملاً آنلاین باشد.
خاتمی در تشریح مزایای اقتصادی نیروگاههای خورشیدی نیز بیان کرد: نیروگاههای ۵ کیلوواتی در فضایی حدود ۶۰ مترمربع نصب میشوند و برق تولیدی علاوه بر مصرف انرژی ساختمان در زمانهای قطع اضطراری برق، مازاد آن نیز به شبکه فروخته میشود.
وی یادآور شد: قیمت خرید تضمینی برق خورشیدی در سال جاری ۳،۸۲۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شده و این تفاوت قیمت نسبت به برق مصرفی، علاوه بر درآمد پایدار برای خانوارها ارزش ملک را نیز افزایش خواهد داد.
مجری توسعه نیروگاههای خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، تصریح کرد: در نیروگاههای خورشیدی خانگی، تا سقف ۱۰ کیلووات امکان استفاده از اینورترهای هیبریدی و ذخیرهساز انرژی فراهم شده که با اجرای این طرح علاوه بر جلوگیری از قطع برق، بخش خانگی میتواند نقش مهمی در توسعه انرژی پاک و پایدار استان فارس ایفا کند.
