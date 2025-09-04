شهید کاوه استاد جهاد و خودسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار امین رسولی ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات کشوری منطقه‌ای کارکنان وظیفه شرق و شمال شرق کشور، اظهار کرد: شهید کاوه نه تنها در جبهه‌ها فرمانده‌ای شجاع و پرجرئت بود بلکه الگویی از ساده‌زیستی، صداقت و خودسازی نیز به شمار می‌رفت. رهبر معظم انقلاب در وصف او فرمودند: «شهید کاوه روزی شاگرد ما بود، اما با شهادتش استاد ما شد.»

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) ادامه داد: شهید کاوه در عملیات‌ها در منطقه حاج عمران و ارتفاعات شمال‌غرب کشور رشادت‌های بسیاری از خود نشان داد و پیکرهای بسیاری از شهدا در سرمای طاقت‌فرسای آن مناطق با سختی‌ها تفحص می‌شد. او اهل خودسازی بود؛ چنانکه در زمان مجروحیت هم درد خود را پنهان می‌کرد تا دیگران را نگران نسازد.

وی به موضوع مهارت‌آموزی سربازان پرداخت و گفت: تشکیل قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح یک تدبیر راهبردی از سوی فرمانده معظم کل قواست. اگر این قرارگاه به‌درستی پیش رود، آینده کشور به‌وسیله جوانانی کارآزموده، آموزش‌دیده و عالم ساخته خواهد شد.

رسولی در ادامه افزود: هدف این مسابقات تنها رقابت برای اول شدن نیست، بلکه ایجاد انگیزه، گسترش فرهنگ مهارت‌آموزی و فراهم کردن رقابت سالم میان جوانان است. دور هم جمع شدن سربازان از استان‌های مختلف و مشرف شدن به زیارت امام رضا (ع) خود برکتی بزرگ و فرصتی معنوی است.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) بیان کرد: باید مهارت‌آموزی را به یک فرهنگ دائمی در نیروهای مسلح تبدیل کنیم. این کار نیازمند رصد مستمر، رفع موانع و هم‌افزایی با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف است. جوانان امروز سرمایه‌های آینده ایران اسلامی هستند و هرچه توانمندتر باشند، کشور ما سربلندتر خواهد بود.