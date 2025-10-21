رسولی: تربیت نسل نوین اسلامی ماموریت اصلی سپاه در گام دوم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رسولی شامگاه سه شنبه در اختتامیه اردوهای نسل آرمانی که در سپاه امام رضا (ع) برگزار شد با تأکید بر ضرورت کادرسازی انقلابی و تربیت نسل جوان اظهار کرد: وجود برخی انتقادها نسبت به برخی مسئولان با توجه به نداشتن ارتباط مستمر با انقلاب قابل درک است، اما در سال‌های اخیر با شکل‌گیری حلقات تربیتی صالحین بسیج و کارکرد کادرسازی برای نظام، تلاش می‌کنیم روحیه جهادی را در اقشار بسیج تکثیر کرده و نسل‌های آینده را برای تشکیل تمدن نوین اسلامی آماده کنیم.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) در ادامه با اشاره به فلسفه وجودی بسیج اقشار توضیح داد: هدفِ اصلی این است که روحیه بسیج را در اقشار مختلف گسترش دهیم تا با افزایش ارتباط با نسل جوان، در مسیر مواجهه با چالش‌های آینده، آمادگی بیشتری وجود داشته باشد.

وی افزود: در اردوها و طرح‌های صالحین، با سرمایه‌گذاری اندک زمانی، تعلیم و تربیت کارآمدی ارائه می‌شود.

رسولی افزود: اهمیت برگزاری اردوهای صالحین به منظور افزایش بهره‌وری در تعلیم و تربیت و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی را یادآور شد.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب که بر اهمیت تربیت نسل نو تأکید دارد گفت: این اردوها به دنبال آن است تا بتواند به شکل گیری تمدن نوین اسلامی کمک کند.

وی افزود: برای این هدف باید از اکنون با نسل نوجوان و جوان تعامل و کار تربیتی انجام شود و اردوهای تشکیلاتی نسل آرمانی یکی از بهترین روش‌های تعلیم و تربیت در این راستا است.

رسولی بر اهمیت استمرار و تقویت این طرح‌ها تأکید کرد و گفت: با وجود چالش‌های اجرایی، استمرار حضور مربیان صالحین در میدان‌های مختلف، به تقویت کارکردهای آموزشی- تربیتی و پایش مستمر کادرهای انقلابی کمک می‌کند. این رویکرد، به‌ویژه با توجه به نیاز جامعه برای مدیران و نیروهای فعال با انگیزه و شناخت دقیق از مبانی انقلاب، می‌تواند بخشی از پاسخ به مشکلات و چالش‌های آینده باشد.