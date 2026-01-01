مستندی درباره حوادث رانندگی در ایران؛ هدف ما روشنگری بود

فرشاد اکتسابی کارگردان مستند «چهارراه حوادث» در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ایده اصلی ساخت این مستند حدود ۲ سال پیش شکل گرفت، زمانی که خانم دکتر مریم انوری با من تماس گرفتند و تمایل خود را برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در ساخت فیلمی با موضوع بررسی عوامل منجر به آمار بالای تلفات جاده‌ای و تصادفات در کشور را اعلام کردند. هدف این پروژه، واکاوی علل و عوامل اصلی این مسئله بود که چرا ما در ایران بالاترین آمار تلفات و تصادفات جاده‌ای را داریم.

وی تاکید کرد: من هم علاقه زیادی داشتم که مستندی درباره این موضوع بسازم در نتیجه بخش پژوهش به‌صورت مفصل آغاز شد.

کارگردان «خط القعر» درباره اهمیت پژوهش در مستند گفت: معتقدم پژوهش رکن اصلی تولید مستند است و هرچه زمان و تلاش بیشتری صرف آن شود، نتیجه نهایی تأثیرگذارتر خواهد بود. پژوهش این مستند شامل مطالعات پژوهشی و میدانی بود و در مرحله بعد، بر پایه پژوهش انجام‌شده، ساختار روایی مستند طراحی شد. از آنجا که برای مستند نمی‌توان فیلمنامه‌ای قطعی و بسته نوشت، این ساختار به عنوان نقشه‌ای کلی برای هدایت فرآیند فیلمبرداری مورد استفاده قرار گرفت.

وی درباره منابع پژوهشی برای تولید این مستند تصریح کرد: متاسفانه تاکنون کتابی درباره تصادفات جاده‌ای نوشته نشده است اما مجموعه مقالاتی در فضای مجازی وجود دارد که به بررسی آنها پرداختیم. مصاحبه با صاحبنظران و همچنین مطالعه پایان‌نامه‌های دانشگاهی مرتبط بخشی از روند پژوهشی ما بود.

اکتسابی عنوان کرد: من عادت دارم که پژوهش درباره فیلم‌هایم را مانند یک پایان‌نامه و به صورت مکتوب بنویسم. اکنون گزارشی پژوهشی و مفصل حدود ۴۰۰ صفحه درباره تلفات و تصادفات جاده‌ای دارم.

وی درباره مخاطبان مستند «چهارراه حوادث» توضیح داد: مخاطبان این مستند ۲ گروه اصلی هستند؛ عموم مردم به‌عنوان کاربران جاده و خودرو، و مسئولان و نهادهای مرتبط مانند متولیان ساخت جاده و خودروسازان. تصمیم بر این بود که فیلم به‌گونه‌ای ساخته شود که هر ۲ گروه را دربرگیرد، زیرا برخی بخش‌ها مستقیما مربوط به مسئولان است، اما آگاهی عمومی از این موضوعات نیز ضروری به نظر می‌رسد. درواقع هدف نهایی این مستند ایجاد روشنگری در این حوزه بود.

اکتسابی در پایان اظهار کرد: پس از اتمام فیلم و نمایش آن در جشنواره‌هایی مانند «سینماحقیقت» و سایر فضاها، بازخورد غالب مخاطبان این بود که فیلم بسیار تأثیرگذار بوده است. این موضوع برای ما به عنوان یک دستاورد ارزشمند محسوب می‌شود.

مستند «چهارراه حوادث» ساخته فرشاد اکتسابی درباره حوادث رانندگی در ایران است که بالاترین آمار و مرگ و میر ناشی از تصادف را دارد.

عوامل این فیلم عبارتند از سرمایه‌گذار بخش خصوصی: مریم انوری، تهیه‌کننده: حمید مهندسی، فیلم‌بردار: مهراد امین، آهنگساز: امید فتح‌اللهی، صداگذار: حامد حسین‌زاده، اصلاح رنگ: ایمان اکتسابی، پژوهش تحقیق و تدوین: فرشاد اکتسابی.

مستند «چهارراه حوادث» به کارگردانی فرشاد اکتسابی و با تهیه کنندگی حمید مهندسی و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در بخش مستند بلند نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» حضور داشت.