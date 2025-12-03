بیستمین جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین در انزلی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پونه نیکوی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد انزلی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت اسب کاسپین به عنوان یکی از نژادهای اصیل بین‌المللی با پیشینه تاریخی بیش از یک قرن، گفت: این جشنواره با مشارکت منطقه آزاد انزلی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری گیلان و مرکز اصلاح نژاد کاسپین تکتاز ساعت ۱۰ صبح روز جمعه، ۱۴ آذر، در مرکز اصلاح نژاد اسب کاسپین واقع در منطقه آزاد انزلی برگزار می‌شود.

وی افزود: با حمایت و توجه ویژه وزیر میراث فرهنگی کشور، دبیرخانه دائمی جشنواره اسب اصیل کاسپین در منطقه آزاد انزلی تأسیس شده است تا بستری پایدار برای برگزاری رویدادهای مرتبط و حمایت از این میراث نژادی فراهم شود.

نیکوی با تأکید بر ضرورت صیانت از اسب کاسپین، خاطرنشان کرد: برنامه‌های متنوعی در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و پژوهشی این نژاد از جمله رونمایی از گفتمان پژوهشی با حضور هنرمندان، فعالان محیط زیست و پژوهشگران که در آن به تهدیدات و فرصت‌های پیش‌روی اسب اصیل کاسپین پرداخته می‌شود.