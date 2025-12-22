نیکوی: قصه‌ گویی احیای سنت‌ های اصیل فرهنگی در عصر جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، پونه نیکوی پیش از ظهر دوشنبه در آئین اختتامیه رویداد قصهگویی که در سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد، اظهار کرد: بسیار خرسندم که امروز میزبان رویدادی فرهنگی و نفیس هستیم؛ رویدادی که قصه، همه ما را در کنار یکدیگر جمع کرده است؛ همانگونه که در گذشته، قصهها زیر سقف خانه مادربزرگها و گرد کرسیها خانوادهها را دور هم میآوردند.
وی با قدردانی از همراهی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: از مهندس مقدم که رویکردی فرهنگی و ادبی دارند و با اهمیت قصهگویی آشنا هستند، برای حمایت و تعامل در برگزاری این برنامه صمیمانه سپاسگزارم.
مدیر فرهنگی سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به نگاه اندیشمندان بزرگ به قصهگویی تصریح کرد: مولانا میفرماید «قصه چون معنی اندر وی مثال است»؛ آنچه در ظاهر قصه میبینیم، تنها پوستهای است که در درون آن، معنایی زلال و عمیق نهفته است که میتواند چراغ راه انسان باشد.
وی با بیان اینکه قصهها دارای مغز و جان هستند، افزود: همانگونه که شمس تبریزی اشاره میکند، هر قصه مغزی دارد و آنچه اهمیت دارد، معنا و پیامی است که در دل روایت نهفته و نسلها را به هم پیوند میدهد.
نیکوی با اشاره به جایگاه قصه در ادبیات فارسی گفت: آثاری همچون شاهنامه و مثنوی معنوی، گنجینههایی هستند که هرگز نباید به فراموشی سپرده شوند؛ چراکه قصههای این آثار حامل ارزشها، اندیشهها و هویت فرهنگی ما هستند.
وی با بیان اینکه هر انسان خود یک قصه است، خاطرنشان کرد: هر فردی که در این سالن حضور دارد، قصهای پشت سر دارد و هر دریچهای از زندگی، روایت و داستانی در دل خود نهفته است؛ امیدواریم قصههایی که از خود به یادگار میگذاریم، برای آیندگان شیرین، الهامبخش و حالخوبکننده باشد.
مدیر فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان برای فعالان فرهنگی و قصهگویان آرزوی توفیق کرد و گفت: امیدوارم رزق همه ما خرد، امید، آگاهی و حرکت در مسیر زیباییها باشد و قصههایمان همچون آثار بزرگان ادب، انسانها را به هم نزدیک کند.
