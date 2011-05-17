امکان اجرای طرح تحقیقاتی اسب کاسپین در منطقه لیفشاگرد گیلان

وحید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسب کاسپین اسبی کوتاه قد و زیبای ایرانی است که به خطه شمال و جنگل های حاشیه دریای خزر تعلق دارد و به عنوان یکی از نژادهای پایه در سطح بین ‌المللی شناخته شده است و ذخیره ژنتیکی بسیار ارزشمندی محسوب می‌ شود.

وی اظهارداشت: تحقیقات علمی، کاسپین را به عنوان جد اسب اصیل خوزستان (عرب) و یکی از چهار جد اولیه اسب ‌های امروزی معرفی می کند و بر خلوص ژنتیکی آن صحه گذاشته ‌است.

مدیر جهاد کشاورزی رشت گفت: تعداد این نژاد در جهان هزار و 300 راس و در ایران حدود هزار راس تخمین زده می شود و به عنوان یک نژاد در معرض خطر انقراض است.

وی ادامه داد: این ذخیره ژنتیکی با ارزش، نژادی بسیار مناسب برای آموزش سوارکاری کودکان و نوجوانان بوده و قابلیت آموزش پذیری و هوش بسزایی دارد.

اسب کاسپین، این نژاد اصیل و زیبا که امکان پرورش آن در استانهای شمالی ایران وجود دارد و اصولا زادگاه این اسب در شمال ایران است به خارج فرستاده می شود و در کشورهای استرالیا، انگلیس و آمریکا پرورش می یابد، اما در استان گیلان که سرزمین و موطن اصلی این اسب زیبا هست اثری جدی از پرورش و مطالعات مرتبط با این حیوان مشاهده نمی شود.

اسب کاسپین ازشاهکارهای خلقت و در آفرینش بی نظیر است، این حیوان با وجود قدی کوتاه یعنی ۹۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر به یک اسب با تناسب بدنی کامل شباهت دارد که تا بدان روز در دنیا گزارش نشده بود.

خانم " لوئیز فیروز " این اسب را که کشاورزان محلی با نام "مولکی" یا "پوزکی" به معنی پوزه کوچک می شناختند، اسبچه خزر نامید که البته در تحقیقات گسترده بعدی نام این حیوان به " اسب مینیاتوری دریای خزر" و در نهایت به " اسب خزر یا اسب کاسپین " تغییر یافت، اکنون بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال این اسب که روز به روز به تقاضای جهانی آن افزوده می شود بازار پررونقی در داخل ایران ندارد.