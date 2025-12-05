  1. استانها
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

حق شناس: اسب کاسپین ظرفیت تبدیل شدن به برند بین‌المللی گیلان را دارد

رشت- استاندار گیلان با اشاره به جایگاه ارزشمند اسب کاسپین گفت: با حمایت دستگاه‌ های متولی، اسب کاسپین می‌تواند به برند بین‌المللی گیلان تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر جمعه در جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین در منطقه آزاد انزلی، با قدردانی از مشارکت بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در برپایی این رویداد اظهار کرد: این جشنواره با محوریت بخش خصوصی و همکاری سازمان منطقه آزاد و دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و لازم است چنین حرکت‌هایی در سطح استان تقویت شود.

وی با اشاره به سابقه طولانی برگزاری این جشنواره افزود: تاکنون حدود ۲۰ دوره از این رویداد برگزار شده که ۱۷ دوره آن با مدیریت مستقیم متولیان فعلی بوده و این تلاش‌ها شایسته تقدیر است. استاندار گیلان تأکید کرد: توسعه برنامه‌هایی از این دست می‌تواند نشاط اجتماعی را افزایش دهد.

حق‌شناس جشنواره‌های ورزشی و فرهنگی را از ظرفیت‌های مهم ایجاد شور و نشاط عمومی دانست و گفت: برگزاری چنین رویدادهایی از یک سو اوقات فراغت مردم را به‌صورت مطلوب سامان می‌دهد و از سوی دیگر موجب رونق ورزش‌هایی نظیر اسب‌سواری، تیراندازی و سایر مهارت‌های وابسته می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی گیلان برای توسعه ورزش‌های مرتبط با اسب تصریح کرد: دستگاه‌هایی مانند اداره کل ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، بخش منابع ژنتیک اسب و میراث فرهنگی باید همکاری‌های لازم را برای گسترش این رشته ورزشی به‌عمل آورند.

استاندار گیلان استقبال گسترده مردم از جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین را قابل توجه دانست و بیان کرد: سازمان منطقه آزاد انزلی آمادگی خود را برای تداوم میزبانی این جشنواره اعلام کرده و این موضوع مورد استقبال فعالان حوزه اسب قرار گرفته است.

حق‌شناس ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی جامع‌تر و مشارکت بیشتر بخش خصوصی، این جشنواره‌ها به یکی از برندهای فرهنگی-ورزشی گیلان و شمال کشور تبدیل شود.

گفتنی است؛ اسب کاسپین به عنوان یکی از نژادهای اصیل و پایه در سطح بین‌المللی، با پیشینه‌ای بیش از یک قرن، در جنگل‌های هیرکانی و حاشیه دریای خزر پرورش یافته و به دلیل زیبایی، توانایی و اصالت خود همواره مورد توجه علاقه‌مندان و فعالان حوزه سوارکاری بوده است.

