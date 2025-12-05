به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر جمعه در جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین در منطقه آزاد انزلی، با قدردانی از مشارکت بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در برپایی این رویداد اظهار کرد: این جشنواره با محوریت بخش خصوصی و همکاری سازمان منطقه آزاد و دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و لازم است چنین حرکت‌هایی در سطح استان تقویت شود.

وی با اشاره به سابقه طولانی برگزاری این جشنواره افزود: تاکنون حدود ۲۰ دوره از این رویداد برگزار شده که ۱۷ دوره آن با مدیریت مستقیم متولیان فعلی بوده و این تلاش‌ها شایسته تقدیر است. استاندار گیلان تأکید کرد: توسعه برنامه‌هایی از این دست می‌تواند نشاط اجتماعی را افزایش دهد.

حق‌شناس جشنواره‌های ورزشی و فرهنگی را از ظرفیت‌های مهم ایجاد شور و نشاط عمومی دانست و گفت: برگزاری چنین رویدادهایی از یک سو اوقات فراغت مردم را به‌صورت مطلوب سامان می‌دهد و از سوی دیگر موجب رونق ورزش‌هایی نظیر اسب‌سواری، تیراندازی و سایر مهارت‌های وابسته می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی گیلان برای توسعه ورزش‌های مرتبط با اسب تصریح کرد: دستگاه‌هایی مانند اداره کل ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، بخش منابع ژنتیک اسب و میراث فرهنگی باید همکاری‌های لازم را برای گسترش این رشته ورزشی به‌عمل آورند.

استاندار گیلان استقبال گسترده مردم از جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین را قابل توجه دانست و بیان کرد: سازمان منطقه آزاد انزلی آمادگی خود را برای تداوم میزبانی این جشنواره اعلام کرده و این موضوع مورد استقبال فعالان حوزه اسب قرار گرفته است.

حق‌شناس ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی جامع‌تر و مشارکت بیشتر بخش خصوصی، این جشنواره‌ها به یکی از برندهای فرهنگی-ورزشی گیلان و شمال کشور تبدیل شود.

گفتنی است؛ اسب کاسپین به عنوان یکی از نژادهای اصیل و پایه در سطح بین‌المللی، با پیشینه‌ای بیش از یک قرن، در جنگل‌های هیرکانی و حاشیه دریای خزر پرورش یافته و به دلیل زیبایی، توانایی و اصالت خود همواره مورد توجه علاقه‌مندان و فعالان حوزه سوارکاری بوده است.