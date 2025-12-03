لقمانی: تعاونی‌ های توسعه و عمران موتور محرک توسعه محلی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی بعد از ظهر چهارشنبه در گردهمایی شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران استان در لنگرود با اشاره به تأسیس ۱۳ تعاونی توسعه و عمران در شهرستان‌های گیلان و پیگیری برای ایجاد تعاونی در چهار شهرستان باقیمانده، گفت: این تعاونی‌ها به عنوان بازوی مردمی‌سازی اقتصاد و توسعه شهرستان‌ها ایجاد شده‌اند و نیازمند حمایت جدی دستگاه‌های محلی هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در تشریح عملکرد تعاونی‌های توسعه و عمران با اشاره به موفقیت ویژه تعاونی لنگرود، گفت: این تعاونی در حوزه‌هایی مانند ایجاد فروشگاه، مدیریت پارکینگ عمومی و اجرای پروژه‌های عمرانی ورود کرده و تاکنون نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان حجم عملیات مالی ثبت کرده است.

وی افزود: انتخاب لنگرود برای برگزاری گردهمایی نیز به دلیل همین عملکرد قابل دفاع و تجربه‌های موفق بوده است.

وی ادامه داد: در شهرستان آستانه‌اشرفیه نیز تعاونی توسعه و عمران با تمرکز بر سرمایه‌گذاری ملکی و عمرانی موفق شده است حدود ۶ میلیارد تومان خرید زمین انجام دهد و ارزش افزوده قابل توجهی برای شهرستان ایجاد نماید. اقداماتی نظیر بازسازی خانه‌های ویلایی و پیگیری پروژه‌های اقتصادی محلی از دیگر فعالیت‌های این تعاونی اعلام شد.

وی در ادامه به اقدامات تعاونی‌های توسعه و عمران سایر شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: در بندرانزلی فعالیت‌های مالی تعاونی حدود نیم میلیارد تومان بوده و در ماسال نیز با ۷۰۰ میلیون تومان، پروژه‌های اقتصادی کوچک و محلی پیش رفته است.

لقمانی به تجربه موفق تعاونی رودبار نیز اشاره کرد و افزود: کشت دانه‌های روغنی در سال گذشته یکی از طرح‌های مهمی بود که هرچند با برخی چالش‌ها مواجه شد، اما رویکرد مثبتی برای آینده نشان داد.

وی در خصوص تعاونی توسعه و عمران رشت نیز گفت: روند اختصاص پارک جنگلی فشتام در محدوده جاده تهران با موقعیت مناسب در حال نهایی شدن است و با تحقق این موضوع، بستر یک فعالیت بزرگ اقتصادی برای تعاونی رشت فراهم خواهد شد.

لقمانی با تأکید بر اینکه قانون تأسیس تعاونی‌های توسعه و عمران به طور اختصاصی برای حمایت از این تعاونی‌ها و تقویت مشارکت مردمی تدوین شده است، اظهار کرد: طبق این قانون، تعاونی‌ها می‌توانند در گستره وسیعی از فعالیت‌های عمرانی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تملک اراضی، مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای و حتی اداره واحدهای خدماتی وارد شوند. این دامنه گسترده فعالیت، ظرفیت بی‌نظیری برای تسریع توسعه شهرستان‌هاست.

وی افزود: اگر قرار است امور به مردم واگذار شود و اقتصاد مردمی‌سازی شود، این تعاونی‌ها بهترین مسیر اجرای این سیاست محسوب می‌شوند. تجربه شهرستان‌های موفق نیز نشان داده که اعتماد مسئولان محلی نقش مهمی در شکوفایی تعاونی‌ها دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به مصوبه سال ۱۴۰۳ شورای اقتصاد مبنی بر شناسایی و امکان واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام تملک دارایی سرمایه‌ای به تعاونی‌های توسعه و عمران گفت: این یک فرصت مهم است که باید در شهرستان‌ها جدی گرفته شود. انتظار داریم فرمانداران و شهرداران حداقل یک تا دو پروژه قابل واگذاری را شناسایی و به تعاونی‌ها ارائه کنند تا هم پروژه‌ها تکمیل شود و هم تعاونی‌ها به ظرفیت واقعی خود برسند.

لقمانی به موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: طبق اطلاعات سامانه رصد، تاکنون ۵۵ درصد اشتغال پیش‌بینی‌شده استان در سال جاری محقق شده است. با همکاری فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان سال این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.

وی با اشاره به تأخیر در ابلاغ تسهیلات مشاغل خانگی، خواستار تسریع در جذب این تسهیلات شد و تأکید کرد: فرصت محدود است و باید جلسات کارگروه‌ها سریع‌تر برگزار و سهم شهرستان‌ها به‌طور کامل جذب شود.