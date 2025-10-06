هنر عکاسی ابزار بازنمایی هویت فرهنگی کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه آیین افتتاح نمایشگاه عکس «چهره زیبای کرمانشاه» با حضور بهرام سلیمانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، جمعی از هنرمندان، مسئولان فرهنگی و علاقهمندان به هنر عکاسی در نگارخانه حوزه هنری استان برگزار شد.
بهرام سلیمانی در این مراسم با تبریک آغاز بهکار این رویداد هنری، اظهار کرد: رویداد عکاسی بزرگ چهره زیبای کرمانشاه را باید نقطه عطفی در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان دانست. کرمانشاه سرزمین تمدن، تاریخ و خلاقیت است و وظیفه داریم تصویری درخور و واقعی از این استان را به کشور و جهان نشان دهیم.
وی با تأکید بر اینکه گاهی تصویر بیرونی از کرمانشاه با واقعیتهای درخشان آن فاصله دارد، گفت: متأسفانه در برخی روایتها، کرمانشاه صرفاً با حوادث و مشکلات شناخته میشود، در حالیکه این استان مملو از زیباییهای طبیعی، هنری و انسانی است. رسالت ما این است که روایت ناقص را اصلاح و چهره پرامید، زنده و فرهنگی این خطه را بازنمایی کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه نقش هنر را در شکلدهی به هویت فرهنگی جوامع بیبدیل دانست و تصریح کرد: هیچ ابزار و زبانی همانند هنر نمیتواند احساسات، باورها و ارزشهای یک ملت را بازتاب دهد. هنر، بهویژه عکاسی، قدرتی دارد که قادر است روح مکان و لحظه را ثبت کند؛ گاه یک قاب عکس، رساتر از هزار واژه، تاریخ و احساس را روایت میکند.
سلیمانی با اشاره به جایگاه ویژه عکاسان در ترویج فرهنگ بومی افزود: عکاسان ما تنها ثبتکننده مناظر نیستند، بلکه کاشفان زیباییاند. آنان با نگاه تیزبین و هنرمندانه خود، بخشهایی از زندگی، طبیعت و انسان کرمانشاهی را به تصویر میکشند که شاید از دید بسیاری پنهان مانده باشد. هر فریم از عکسهای آنان روایتی از مهر، تلاش و اصالت این مردم است.
وی در ادامه بر اهمیت حمایت از هنرمندان تأکید کرد و گفت: دولت مردمی و مدیریت ارشد استان با تمام ظرفیت از برنامههای فرهنگی و هنری پشتیبانی میکند، زیرا باور داریم که فرهنگ و هنر، موتور محرک توسعه اجتماعی و هویتبخشی پایدار است. هر فعالیت فرهنگی که به معرفی بهتر استان و تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند، مورد حمایت جدی ما خواهد بود.
سلیمانی خاطرنشان کرد: نمایشگاههایی از این دست، نه تنها به ارتقای سطح هنری جامعه کمک میکنند، بلکه بستر گفتوگو میان نسلها و تقویت نگاه مثبت به زادگاه را فراهم میآورند. هنرمندان در واقع پلی میان مردم و فرهنگ بومی هستند و آثارشان سرمایهای ماندگار برای آینده استان خواهد بود.
وی در پایان از برگزارکنندگان این نمایشگاه قدردانی کرد و گفت: از تلاش تمامی هنرمندان، انجمن عکاسان و مسئولان حوزه هنری که در برگزاری این رویداد سهیم بودند سپاسگزارم. امیدوارم این حرکت فرهنگی تداوم یابد و در سراسر شهرستانهای استان نیز شاهد چنین رویدادهایی باشیم تا سیمای واقعی و اصیل کرمانشاه بیش از پیش درخشیده و شناخته شود.
