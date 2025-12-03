قاسمی: فعال‌ سازی فضای مجازی برای مشارکت حداکثری در انتخابات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمی بعد از ظهر چهارشنبه در دومین جلسه ستاد انتخابات هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان فومن با قدردانی از پیگیری‌های صورت‌گرفته، خواستار توجه جدی اعضای ستاد به آخرین تغییرات قوانین انتخابات شد و اظهار کرد: حضور فعالانه در فضای مجازی و تلاش برای تشویق مردم به مشارکت حداکثری، از ضرورت‌های این دوره از انتخابات است.

فرماندار فومن با تأکید بر استفاده از ظرفیت گروه‌های مرجع برای ایجاد همکاری و همدلی اجتماعی در سطح شهرستان افزود: نقش‌آفرینی این گروه‌ها می‌تواند فضای مشارکت جویانه‌تری را برای انتخابات شوراهای اسلامی فراهم کند.

وی با اشاره به آمادگی ستاد انتخابات شهرستان برای تشکیل هیئت اجرایی انتخابات، گفت: اقدامات لازم برای تشکیل این هیئت طی ۱۶ روز آینده انجام خواهد شد و هماهنگی‌های لازم در این زمینه صورت گرفته است.

قاسمی همچنین به تشریح زمان‌بندی انتخابات پرداخت و بیان کرد: فرایند انتخابات شوراهای اسلامی شهرها طی ۱۶۸ روز انجام می‌شود که از ۲۷ آذر ۱۴۰۴ با صدور دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور آغاز شده و تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ با اعلام نتیجه قطعی ادامه خواهد یافت. این فرایند در مورد شوراهای اسلامی روستاها ۱۳۵ روز به طول می‌انجامد و از ۲۹ دی ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

فرماندار فومن در پایان با اشاره به فشارهای اقتصادی، تهدیدات امنیتی و اقدامات دشمن برای کاهش مشارکت عمومی، بیان کرد: دشمنان کاهش سطح مشارکت را هدف‌گذاری کرده‌اند و لازم است با تقویت ارتباط با اقشار مختلف جامعه و افزایش رضایتمندی عمومی، زمینه حضور پرشور مردم در انتخابات فراهم شود.