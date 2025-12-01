به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه سرپرستان بازیهای آسیایی ساحلی سانیا امروز با حضور مسئولان OCA ،کمیته برگزاری بازیها و سرپرستان کشورها در سالن همایش‌های هتل کونیفر این شهر در حال برگزاری است.

آرش فرهادیان سرپرست کاروان اعزامی کشورمان در این زمینه گفت: نشست امروز با حضور مسئولان شورای المپیک آسیا و کمیته برگزاری بازیها برگزار گردید که در ابتدا بخش های مختلف کمیته برگزاری بازیها گزارش جامعی در خصوص روند آماده سازی سانیا برای میزبانی این رقابت ها ارائه دادند که مورد توجه سرپرستان و نمایندگان OCA قرار گرفت.

وی ادامه داد:بنا بر اذعان مسئولان OCA و کمیته برگزاری ،بیش از ۳ هزار ورزشکار طبق لیست ثبت نام اولیه در رشته های مختلف این رقابتها حضور دارند که به نوبه خود شلوغ ترین رقابتهایی است که تاکنون در بازیهای ساحلی آسیایی برگزار شده است و در ادامه مباحث مربوط به تعداد رشته ها، قوانین بازیها،حمل و نقل،اسکان و پوشش رسانه ای بازیها و قوانین مربوط به فروش تلویزیونی بازیها مطرح شد.

فرهادیان تصریح کرد:در جریان برگزاری این رقابت ها به غیر از بسکتبال ۳ نفره که در سالن برگزار می شود بقیه رشته ها در ساحل برگزار خواهد شد و فردا هم به همراه سرپرستان دیگر کشورها و مسئولان OCA بازدیدی از دهکده ورزشکاران و محل برگزاری رویدادهای مختلف خواهیم داشت.