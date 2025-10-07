  1. استانها
درگذشت پدر شهید و غسال ۸۰۰ شهید

درگذشت پدر شهید و غسال ۸۰۰ شهید

بابلسر- « حاج قاسم علی بندری» که ۸۰۰ شهید را غسل داده بود به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسمعلی بندری پدر شهید محمدرضا بندری از یادگاران دوران هشت سال دفاع مقدس است که علاوه بر غسل و کفن فرزندش بیش از ۷۰۰ تن از شهدای دفاع مقدس را غسل و کفن و گاهی دفن کرده است.

این پیرمرد ۷۵ ساله بابلسری رفاه و آسایش زندگی امروز خود را مدیون خون پاک و مطهر شهدایی می‌داند که در راه دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی از جان خود گذشتند.

حاج قاسم‌علی بندری که ۸۰۰ شهید را غسل داده بود، به دیدار فرزند شهیدش محمدرضا بندری شتافت.

مراسم تشییع و خاکسپاری، چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح از مقابل منزل آن مرحوم واقع در خیابان امام (ره) به سمت گلزار شهدای امامزاده ابراهیم بابلسر برگزار می‌گردد.

