به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با گرامیداشت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، آئین فرهنگی و ادبی تحت عنوان «عصر شعر بوی جوی مولیان یاد یار مهربان» عصر دوشنبه با حضور جمعی از شاعران، دوستداران کتاب و پریسا محمدی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در سالن آمفی‌تئاتر زنده‌یاد احمد عزیزی کتابخانه عمومی امیرکبیر برگزار شد.

در این نشست ادبی که با محوریت شعرخوانی، گفت‌وگو درباره نقش مطالعه در ارتقای فرهنگ عمومی و گرامیداشت یاد و نام شاعر ماندگار معاصر زنده‌یاد محمدجواد محبت همراه بود، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان از محافل ادبی به عنوان فرصتی ارزشمند برای پیوند میان نسل‌ها یاد کرد.

محمدی تصریح کرد: محفل‌های ادبی نه‌تنها بستر تبادل اندیشه میان اهالی قلم‌اند، بلکه زمینه‌ساز آشنایی نسل جوان با آثار فاخر ادبی و تربیت نویسندگان و شاعران تازه‌نفس هستند.

وی افزود: استمرار این رویدادها به رشد انگیزه مطالعاتی جوانان و تقویت انس با کتاب در جامعه کمک می‌کند و یاد چهره‌هایی چون استاد محبت، الهام‌بخش مسیر ادبی نسل‌های آینده خواهد بود.

در بخش پایانی نشست، شاعران درباره چالش‌ها و راه‌های توسعه شعر و داستان در استان تبادل نظر کردند و از پیشکسوتان عرصه ادب و فرهنگ نیز با اهدا لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.