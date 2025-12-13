به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین جشنواره «اسوههای صبر و مقاومت» با محوریت پاسداشت فرهنگ ایثار، صبر و مقاومت و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای جوان، عصر شنبه در سالن اجتماعات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه برگزار شد.
این جشنواره با حضور سردار مسعود قنبری جانشین فرماندهی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) و یونس عزیزی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه، مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، پریسا محمدی مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه و جمعی از مدیران و مسئولان فرهنگی و فعالان حوزه ایثار و مقاومت برگزار شد.
یونس عزیزی در این مراسم با تأکید بر جایگاه والای صبر و مقاومت در منظومه فکری انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ترویج و انتقال ارزشهای متعالی دفاع مقدس به نسلهای جوان، رسالتی مهم، مستمر و همگانی است که تحقق آن نیازمند تعامل، همافزایی و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای فرهنگی است.
وی افزود: برگزاری جشنوارههایی از این دست، علاوه بر پاسداشت ایثارگریها و فداکاریهای رزمندگان و خانوادههای معظم شهدا، زمینه معرفی الگوهای ماندگار صبر، استقامت و مقاومت را برای جامعه، بهویژه نوجوانان و جوانان فراهم میکند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اینگونه رویدادهای فرهنگی نقش مؤثری در تقویت هویت فرهنگی و انقلابی نسل آینده دارند و میتوانند پیوند نسل جدید با آرمانهای دفاع مقدس را مستحکمتر کنند.
نظر شما