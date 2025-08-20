ترامپ: بهتر است پوتین و زلنسکی بدون من با هم ملاقات کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته که معتقد است نخستین دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی وی باید بدون حضور او (ترامپ) برگزار شود.

ترامپ جمعه هفته گذشته در آلاسکا با پوتین دیدار کرد و سپس در واشنگتن میزبان زلنسکی و رهبران اروپایی بود. وی تاکید کرد که طرفین به سوی توافقی پایدار بدون دستیابی به آتش‌بس اولیه، حرکت کنند.

وی در گفتگو با برنامه رادیویی «مارک لوین» گفت: با پوتین ملاقات خیلی موفقی داشتم. با زلنسکی هم همینطور. و حالا فکر می‌کنم که بهتر باشد آنها بدون من با هم دیدار کنند. فقط محض اینکه بدانیم چه می‌شود؛ می‌خواهم بدانم این دیدار چطور پیش می‌رود!

رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: می‌دانید، آنها رابطه پرتنشی داشتند؛ رابطه‌ای خیلی خیلی بد. و حالا خواهیم دید که چطور پیش می‌روند و در صورت لزوم که البته احتمالاً چنین خواهد بود، در صورت لزوم ورود خواهم کرد و احتمالاً توافق را جوش خواهم داد.

زلنسکی دیروز به خبرنگاران گفت که آماده دیدار احتمالی با پوتین است. در حالی که کرملین درباره این پیشنهاد اظهارنظری نکرده، پوتین اوایل امسال گفت که آمادگی دارد تا در مرحله پایانی مذاکرات، با زلنسکی ملاقات کند.

یوری اوشاکوف، مشاور پوتین دیروز گفت که مسکو از تداوم «مذاکرات مستقیم بین هیئت‌های روسی و اوکراینی حمایت می‌کند.»