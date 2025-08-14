  1. بین الملل
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴

ترامپ: فکر می‌کنم «پوتین» می‌خواهد به توافق صلح در اوکراین دست یابد

رئیس جمهور آمریکا در خصوص نشست فردای خود با همتای روسیه‌ای اش اعلام کرد: فکر می‌کنم «پوتین» می‌خواهد به توافق صلح در اوکراین دست یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز پنجشنبه در سخنانی با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: می‌خواهم به جنگ اوکراین پایان دهم، و به نظر می‌رسد این سخت‌ترین درگیری‌ای است که برای حل آن تلاش کرده‌ام!

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: فکر می‌کنم پوتین در مورد توافق صلح در اوکراین به توافق خواهد رسید. پوتین می‌خواهد آن را تمام کند. تهدید من به اعمال تحریم علیه روسیه ممکن است در تصمیم رئیس جمهور این کشور برای درخواست این دیدار نقش داشته باشد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه افزود: اگر نتایج نشست فردا (با پوتین) بد باشد، با کسی تماس نخواهم گرفت. اگر دیدار خوبی باشد، با زلنسکی و سپس با سران کشورهای اروپایی تماس می‌گیرم. مشوق‌های اقتصادی و تحریم‌ها ۲ گزینه قدرتنمد هستند و پوتین باید بین آنها یکی را انتخاب کند. تبادل مرزها و اراضی انجام خواهد شد.

یوری اوشاکوف، مشاور کرملین پیشتر اعلام کرد که دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی وی، فردا شب ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت آلاسکا (۲۲:۳۰ به وقت مسکو / ۱۱ شب به وقت تهران) آغاز خواهد شد.

