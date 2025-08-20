به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مونیکا کرولی، رئیس تشریفات کاخ سفید با اشاره به مذاکرات آلاسکا بین روسیه و آمریکا و همچنین نشست متعاقب آن با کییف و رهبران اروپایی در کاخ سفید، اذعان کرد که چنین مذاکراتی معمولاً زمانبر هستند.
کرولی به فاکسنیوز گفت که «نشست بسیار سازنده با پوتین در انکوریج و مذاکرات متعاقب آن با زلنسکی و حامیان اروپایی کییف در واشنگتن، در روند صلح تعیینکننده بود.»
با این حال، وی تاکید کرد که حل و فصل جنگ اوکراین «یکشبه رخ نمیدهد. ما پیشتر درباره روند صلح در خاورمیانه صحبت کردهایم. صلح یک روند است.»
به باور وی، در حل حاضر تمام طرفین به دستیابی به صلح علاقهمند هستند.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ۱۵ آگوست در پایگاه نظامی آمریکا در آلاسکا با یکدیگر دیدار کردند. مکالمات و مذاکرات آنها حدود سه ساعت طول کشید و تغییر فرمت را نیز شامل شد. در ابتدا مذاکرات خصوصی در لیموزین ترامپ در مسیر رسیدن به محل اصلی دیدار و سپس فرمتی با اضافه شدن دو مقام به هر کدام از طرفین مذاکرات. در طرف روسیه، یوری اوشاکوف، مشاور پوتین و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه و در طرف آمریکا، مارکو روبیو، وزیر خارجه و ویتکاف حضور داشتند.
ترامپ سپس در واشنگتن میزبان ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور روسیه و رهبران اروپایی بود.
ترامپ پس از این دیدار از پیشرفت در مذاکرات خبر داد؛ هرچند یادآور شد که طرفین درباره همه مسائل به توافق نرسیدند. وی در گفتگو با فاکسنیوز، نشست انکوریج را «۱۰ از ۱۰» توصیف و تاکید کرد که بر سر بسیاری از مواضع توافق صورت گرفته است و آنچه در ادامه اتفاق خواهد افتاد، به کییف بستگی دارد. وی نسبت به احتمال دستیابی به توافق صلح درباره جنگ اوکراین در آیندهای نزدیک ابراز اطمینان کرد.
ترامپ پیش از پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴ و همچنین در آغازین روزهای بازگشت به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، مدعی شد که میتواند ظرف «۲۴ ساعت» به جنگ اوکراین پایان دهد اما حالا پی برده است که چنین کاری پیچیدهتر از چیزی است که پیش از این انتظار داشته است.
