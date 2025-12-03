به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی مهر، بعد از ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس دادگاه عمومی بخش صفادشت، با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان و مردم بیدفاع در حوادث اخیر، اظهار کرد: ملت ایران اسلامی در طول بیش از چهار دهه گذشته با تقدیم هزاران شهید، از استقلال، عزت و سربلندی خود صیانت کرده است.
وی با بیان اینکه امروز در یک برهه حساس و پیچ تاریخی از انقلاب اسلامی قرار داریم، افزود: دشمنان با بهرهگیری از تمام توان تجهیزاتی، اقتصادی و رسانهای در تلاشاند با ایجاد فشار معیشتی، ناامیدی و برهم زدن آرامش روانی جامعه، وحدت ملت را نشانه بگیرند اما ملت ایران با بصیرت و هوشیاری بار دیگر توطئههای آنان را ناکام گذاشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر نقش محوری وحدت در ناکامی طرحهای دشمن گفت: آنچه موجب شد ایران اسلامی در برابر فشارها و تهدیدهای نظامی، امنیتی و اقتصادی ایستادگی کند، انسجام ملی حول محور ولایت و رهبری است؛ وحدتی که باید بیش از گذشته حفظ و تقویت شود.
القاصی مهر با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری تصریح کرد: همه مسئولان موظفاند با یک صدا و یک هدف در برابر دشمنان ایستادگی کنند و محور همه تصمیمگیریها و اقدامات، خدمت خالصانه به مردم باشد.
وی خدمت بیمنت، اخلاص و مردمداری را رمز اعتماد عمومی دانست و افزود: هیچیک از مسئولان در هیچ سطحی شأنی جز خدمتگزاری مردم ندارند و هرگونه رفتار، عملکرد یا اختلافی که موجب خدشه به اعتماد عمومی شود، زمینهساز سوءاستفاده دشمن خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به مسئولیتهای قوه قضائیه در حوزه نظارت، پیشگیری و اجرای عدالت اشاره کرد و گفت: رویکرد قوه قضائیه بر تعامل، همافزایی و همکاری با سایر قوا است و جزیرهای عمل کردن در نظام حکمرانی قابل قبول نیست.
القاصی مهر با ارائه آماری از پروندههای کیفری و حقوقی شهرستان صفادشت اظهار داشت: بیشترین جرایم ثبتشده در حوزه کیفری مربوط به سرقت، توهین، ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری و تهدید است و در حوزه حقوقی نیز بیشترین پروندهها مربوط به مطالبات مالی، خسارت، مهریه و نفقه است.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی هدفمند برای کاهش آسیبهای اجتماعی افزود: این آمار باید مبنای تصمیمگیری در شورای تأمین و شورای پیشگیری قرار گیرد تا با همدلی، هماهنگی و استفاده از ظرفیت همه دستگاهها، میزان جرایم و آسیبها به حداقل برسد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، قضائی و امنیتی و با هدایت و همراهی ائمه جمعه، میتوان گامهای مؤثری در مسیر ارتقای امنیت، آرامش و رضایت عمومی برداشت.
