اعضای تیم ملی کشتی، سفیران صلح عدلیه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قهرمانان و اعضای تیم ملی کشتی ضمن تجلیل از افتخارآفرینی تیم ملی کشتی در جهان گفت: فضای دادگستری و قوه قضائیه طبیعتاً با محیطهای ورزشی متفاوت است، اما در هر دو عرصه، مفاهیمی مشترک همچون غیرت، مردانگی، شجاعت و ازخودگذشتگی وجود دارد. همانگونه که پهلوانی در میدان ورزش تجلی مییابد، در عرصه عدالت نیز نمودهایی از روحیه جوانمردی و انصاف دیده میشود.
قهرمانان ایران اسلامی جلوههایی از تعصب، مردانگی و نوعدوستی را به نمایش گذاشتهاند
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که پهلوانی تنها بر روی تشک معنا نمییابد، بلکه در منش، خوی انسانی، گذشت و مردانگی است که ارزش واقعی خود را نشان میدهد، خاطرنشان کرد: همواره ورزشکاران و قهرمانان ایران اسلامی در عرصههای مختلف، جلوههایی از تعصب، مردانگی و نوعدوستی را به نمایش گذاشتهاند و این ویژگیها از آنان چهرههایی محبوب و اثرگذار در جامعه ساخته است.
ورزش قهرمانی از مؤلفههای مهم دیپلماسی عمومی کشورها محسوب میشود
وی با بیان اینکه ورزش قهرمانی از مؤلفههای مهم دیپلماسی عمومی کشورها به شمار میرود، اظهار کرد: قهرمانان ورزشی در سطح بینالمللی نهتنها برای ملت خود افتخار میآفرینند، بلکه بهعنوان ابزار دیپلماسی فرهنگی، موجب افزایش اعتبار کشورها در مجامع جهانی میشوند؛ لذا حضور یک قهرمان ملی در عرصههای جهانی، منزلت سیاسی و فرهنگی کشور را ارتقا میدهد و در روابط بینالملل، به عنوان سرمایهای راهبردی برای دولتها محسوب میشود.
کشتی همواره در خدمت ترویج هویت و فرهنگ انقلاب اسلامی قرار داشته است
القاصی نقش ورزشکاران را در ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز بسیار مهم دانست و گفت: از منظر جامعهشناسی، ورزش قهرمانی یک خردهفرهنگ اثرگذار است که زمینهساز رشد، نشاط و انسجام اجتماعی است. نخبگان ورزشی، سفیران اخلاق، معنویت و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامیاند و کشتی به عنوان ورزش اول کشور، همواره در خدمت ترویج هویت و فرهنگ انقلاب اسلامی قرار داشته است.
فرهنگ جوانمردی، گذشت و صلحجویی با هدف قوه قضائیه همراستا است
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به وجوه اشتراک موجود میان روحیه پهلوانی و مأموریتهای دستگاه قضا تصریح کرد: فرهنگ جوانمردی، گذشت و صلحجویی که در منش پهلوانان وجود دارد، با هدف قوه قضائیه در ایجاد صلح و سازش میان مردم همراستا است. قاضی در مقام رسیدگی، همواره میکوشد به جای صدور حکم، میان طرفین منازعه صلح و آشتی برقرار کند؛ چرا که نتیجه گذشت و رضایت، بسیار ارزشمندتر از صدور حکم است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: قوه قضائیه همواره آماده همکاری و حمایت از ورزشکاران، فدراسیونها و باشگاههای ورزشی در زمینههای حقوقی و قضائی است و رفع موانع و مشکلات احتمالی آنان را وظیفهای ارزشمند میداند؛ از سوی دیگر، بهرهگیری از ظرفیت معنوی و اجتماعی قهرمانان ورزشی در گسترش فرهنگ صلح و گذشت، اقدامی اثرگذار در بهبود فضای عمومی جامعه است.
نقش مؤثر قهرمانان در کمک به آزادی زندانیان
وی در ادامه ضمن اشاره به نقش مؤثر قهرمانان در کمک به آزادی زندانیان و جلب رضایت شاکیان گفت: بارها شاهد بودهایم که حضور و وساطت پهلوانان و ورزشکاران موجب گذشت شاکیان و آزادی زندانیان شده است؛ چرا که این چهرههای ملی به دلیل اعتبار و محبوبیت اجتماعی خود، میتوانند در بازگرداندن آرامش به خانوادهها و کاهش آسیبهای اجتماعی نقشی بیبدیل ایفا کنند.
زکات قهرمانی، کمک به مردم و گسترش فرهنگ گذشت است
القاصی ضمن تأکید بر جایگاه اجتماعی قهرمانان ورزشی اذعان کرد: موارد بسیاری وجود دارد که قهرمانان ورزشی با ورود خود به موضوعات انساندوستانه و جمعآوری کمکهای خیرخواهانه، زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم کردهاند؛ لذا حضور این عزیزان در عرصههای خیرخواهانه و صلحجویانه، هم موجب ارتقای امنیت روانی جامعه میشود و هم الگویی برای سایر اقشار است؛ چرا که زکات قهرمانی، کمک به مردم و گسترش فرهنگ گذشت است و این ارزش، همان پهلوانی حقیقی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن قدردانی از افتخارات اخیر تیم ملی کشتی کشور، گفت: پیروزیهای شما در شرایط خاص امروز از اهمیت دوچندان برخوردار است و این موفقیتها روحیه امید و نشاط را در جامعه تقویت و فضای روانی کشور را متحول کرده است.
وی افزود: پیام محبتآمیز مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در پی این قهرمانیها، نشاندهنده خرسندی و توجه ویژه ایشان به تلاشهای شما است و موجی از خوشحالی و غرور ملی را در سراسر کشور ایجاد کرد. به نمایندگی از مجموعه دادگستری کل استان تهران و دستگاه قضا، از تلاشها و افتخارآفرینیهای شما صمیمانه تقدیر میکنم و امیدوارم همواره سرافراز و پیروز باشید.
اعضای تیم ملی کشتی، سفیران صلح عدلیه شدند
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان ضمن اشاره به صدور احکامی بهمنظور تعیین اعضا تیم ملی کشتی بهعنوان سفیران صلح دستگاه قضا تأکید کرد: دادگستری کل استان تهران آمادگی دارد از ظرفیت ارزشمند قهرمانان ورزشی به عنوان سفیران صلح، سازش و قانونمداری بهره گیرد تا با همافزایی میان قوه قضائیه و جامعه ورزش، فرهنگ گذشت و آشتی که در مرام پهلوانی این سرزمین ریشه دارد، بهصورت گسترده در جامعه نهادینه و ترویج شود.
قهرمانان کشتی آماده ایفای نقش در عرصههای اجتماعی و همکاری برای آزادی زندانیان هستند
حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران نیز در این دیدار ضمن قدردانی از نگاه انسانی و فرهنگی دستگاه قضا به جامعه ورزش اظهار کرد: جامعه ورزش و بهویژه کشتیگیران، همواره دغدغه مردم را داشتهاند و آمادهاند به عنوان سفیران صلح، در کنار دستگاه قضایی برای حل مسائل اجتماعی و خانوادگی نقشآفرینی کنند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران با تأکید بر رسالت اجتماعی قهرمانان کشتی گفت: در فرهنگ اصیل ایرانی، از دیرباز ورزشکاران این رشته به آیین پهلوانی و منش مردانگی شناخته میشدند و این روحیه، ریشه در اقتدا به سیره امیرالمؤمنین (ع) دارد.
وی خاطرنشان کرد: آیین گلریزان یکی از سنتهای ارزشمند این فرهنگ است که همواره با هدف دستگیری از نیازمندان و آزادی زندانیان برگزار میشود که خوشبختانه قهرمانان کشتی به این سنت نیک پایبند بوده و خود را در برابر مردم، که ولینعمتان واقعی ما هستند، مسئول میدانند.
رنگرز افزود: آقای دبیر و تمامی قهرمانان ما در استانهای مختلف، از جمله در مازندران، همکاری گستردهای با ادارهکل زندانها داشتهاند و در امور خیر و کمک به آزادی زندانیان فعال هستند. این کار نه از سر تکلیف اداری، بلکه با طیب خاطر و از سر افتخار انجام میشود و اطمینان دارم همه ورزشکاران، چه آنهایی که در این جلسه حضور دارند و چه عزیزانی که به دلیل شرایط نتوانستند شرکت کنند، در انجام مسئولیت اجتماعی خود کوتاهی نخواهند کرد.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران ادامه داد: قهرمانان ما باور دارند که شهرت، محبوبیت و محبتی که مردم به آنان دارند، دِینی بر گردنشان است و زکات این موقعیت، کمک به هموطنان دردمند است. این جوانان، نه تنها قهرمانان میدان ورزش، بلکه سفیران انجمنهای خیریه و نمایندگان مردم در عرصه انساندوستیاند. آنان در موضوعاتی همچون جمعآوری کمکهای نقدی برای زندانیان جرایم غیرعمد یا کمک به خانوادههای در معرض قصاص، با اشتیاق و تعهد وارد میدان میشوند.
وی در ادامه ضمن تمجید از تلاشهای رئیس کل دادگستری تهران اظهار کرد: ذکر خدمات و اوصاف جنابعالی در فضای عمومی کشور گویای آن است که شما عمر و توان خود را در راه اعتلای عدالت و خدمت به مردم وقف کردهاید. اطمینان دارم قهرمانان کشتی نیز با همان انگیزه، سربازان مردماند و در مسیر کمک به اقشار آسیبپذیر، همچون گذشته، پیشقدم خواهند بود.
رنگرز همچنین با اشاره به ارادت ویژه ملیپوشان کشتی فرنگی به امام رضا (ع) گفت: با توسل به حضرت امیرالمؤمنین (ع) و به برکت نام مبارک امام رضا (ع)، هشت نفر از زندانیان نیازمند را آزاد خواهیم کرد و هزینههای مربوط به آزادی این زندانیان توسط اعضای تیم ملی کشتی تأمین میشود تا این جلسه نیز به نام امام رضا (ع) مزین گردد.
لازم به ذکر است؛ در پایان این نشست از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران از قهرمانان و اعضای تیم ملی کشتی کشور قدردانی بهعمل آمد.
