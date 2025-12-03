وزیر نیرو: بارورسازی سنتی ابرها ۵ تا ۱۵ درصد اثر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در حاشیه جلسه با خبرنگاران تأکید کرد ادعای وجود ۳۵ درصد هدررفت آب در کشور دقیق نیست و این رقم بسیار بزرگ است. او گفت اقدامات گستردهای برای نشتگیری و کاهش تلفات آب در حال انجام است.
وی درباره انتقال آب سد لار به تهران توضیح داد سد لار پیش از انقلاب ساخته شده و به دلیل نشت، با مشکلاتی روبهرو است.
او افزود: تلاش میکنیم عملیات انتقال آب را در نصف زمانی که پیشتر برای آن پیشبینی شده بود، انجام دهیم.
علیآبادی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اثربخشی بارورسازی ابرها گفت: «برای بارورسازی، ابتدا باید ابر مناسب وجود داشته باشد. بارورسازی ابرها روشهای سنتی دارد که از آنها استفاده میکنیم و اخیراً نیز روشهای جدیدی مطرح شده که از آنها استقبال میکنیم.»
به گفته او، در روشهای سنتی، بارورسازی ابرها میتواند بین ۵ تا ۱۵ درصد اثربخش باشد.
وزیر نیرو در ادامه درباره موضوع واردات آب اظهار کرد: واردات آب هم بهصورت «مجازی» و از طریق واردات محصولات آببر در دستور کار است و هم بهصورت «حقیقی». او گفت کشورهای همسایه در نوار مرزی نیز با کمبود آب مواجهاند، اما وزارت نیرو بهطور همزمان امکان واردات واقعی آب را نیز بررسی میکند.
وی افزود: واردات آب به صورت مجازی در دستور کار است یعنی به دنبال واردات محصولات آب بر درحال پیگیری است
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: همچنین به دنبال گرفتن سهم حقآبههای ایران از کشورهای همسایه هستیم، باید از خروجی آب به سمت دریاها جلوگیری کنیم.
وی افزود: مذاکراتی با همسایهها برای تأمین آب مازاد درحال انجام است، منتها در شرایط فعلی، تمام منطقه با خشکسالی مواجه است.
