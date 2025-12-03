  1. اقتصاد
وزیر نیرو: بارورسازی سنتی ابرها ۵ تا ۱۵ درصد اثر دارد

وزیر نیرو اعلام کرد در روش‌های سنتی بارورسازی ابرها، میزان اثرگذاری بین ۵ تا ۱۵ درصد است و برای اجرای این روش‌ها ابتدا باید ابر مناسب وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در حاشیه جلسه با خبرنگاران تأکید کرد ادعای وجود ۳۵ درصد هدررفت آب در کشور دقیق نیست و این رقم بسیار بزرگ است. او گفت اقدامات گسترده‌ای برای نشت‌گیری و کاهش تلفات آب در حال انجام است.

وی درباره انتقال آب سد لار به تهران توضیح داد سد لار پیش از انقلاب ساخته شده و به دلیل نشت، با مشکلاتی روبه‌رو است.

او افزود: تلاش می‌کنیم عملیات انتقال آب را در نصف زمانی که پیش‌تر برای آن پیش‌بینی شده بود، انجام دهیم.

علی‌آبادی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اثربخشی بارورسازی ابرها گفت: «برای بارورسازی، ابتدا باید ابر مناسب وجود داشته باشد. بارورسازی ابرها روش‌های سنتی دارد که از آن‌ها استفاده می‌کنیم و اخیراً نیز روش‌های جدیدی مطرح شده که از آن‌ها استقبال می‌کنیم.»

به گفته او، در روش‌های سنتی، بارورسازی ابرها می‌تواند بین ۵ تا ۱۵ درصد اثربخش باشد.

وزیر نیرو در ادامه درباره موضوع واردات آب اظهار کرد: واردات آب هم به‌صورت «مجازی» و از طریق واردات محصولات آب‌بر در دستور کار است و هم به‌صورت «حقیقی». او گفت کشورهای همسایه در نوار مرزی نیز با کمبود آب مواجه‌اند، اما وزارت نیرو به‌طور هم‌زمان امکان واردات واقعی آب را نیز بررسی می‌کند.

وی افزود: واردات آب به صورت مجازی در دستور کار است یعنی به دنبال واردات محصولات آب بر درحال پیگیری است

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: همچنین به دنبال گرفتن سهم حق‌آبه‌های ایران از کشورهای همسایه هستیم، باید از خروجی آب به سمت دریاها جلوگیری کنیم.

وی افزود: مذاکراتی با همسایه‌ها برای تأمین آب مازاد درحال انجام است، منتها در شرایط فعلی، تمام منطقه با خشکسالی مواجه است.

