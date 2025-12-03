  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱:۰۲

ترامپ: به زودی حمله زمینی به قاچاق مواد مخدر را آغاز خواهیم کرد

رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد که به زودی حمله زمینی علیه قاچاق مواد مخدر آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر درباره حمله ادعایی به کارتل‌های مواد مخدر در ونزوئلا گفت: به زودی حمله زمینی به قاچاق مواد مخدر را آغاز خواهیم کرد.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: کار با ونزوئلا از اعمال فشار گذشته و در جریان تماس کوتاهی که با مادورو داشتم، وی را از برخی کارها مطلع کردم.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش به نشست استیو ویتکاف فرستاده ویژه خود به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اشاره کرد و آن را بسیار خوب توصیف کرد.

وی گفت: پوتین به دنبال پایان جنگ و بازگشت به تجارت با آمریکاست.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش به موضوع آتش بس در غزه پرداخت و بدون اشاره به جزئیات و زمان دقیق، تنها گفت که مرحله دوم این توافق به زودی آغاز خواهد شد.

کد خبر 6677474

برچسب‌ها

    • برات BG ۰۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      1 0
      پاسخ
      فقط لاف است ، برای فراری دادن مادورو
    • فریدون IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      1 3
      پاسخ
      ترامپ رقبای قاچاق‌ چی را از میدان رقابت بیرون می کند تا یکه تاز شود و او را پرزیدنت مواد مخدر بنامند

