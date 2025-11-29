۵ جایگاه استقرار شکارچیان غیرمجاز در آمل تخریب شد

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملیات‌های اخیر یگان حفاظت در استان گفت: در هفته گذشته مأموران موفق شدند با گشت‌های میدانی مستمر در مناطق ساحلی، جلگه‌ای، جنگلی و کوهستانی، مجموعه‌ای گسترده از تخلفات محیط‌زیستی را شناسایی و کشف کنند.

وی با اشاره به جزئیات کشفیات در شهرستان‌های مختلف، افزود: در بابلسر و بابل طی گشت‌های مشترک، بیش از ۱۰ قبضه سلاح شکاری و ادوات شکار کشف شد و چند قطعه پرنده از جمله سنقر تالابی و سار توسط مأموران جمع‌آوری و برای مداوا به تیم حیات‌وحش تحویل داده شدند.

وی گفت: در آمل مأموران با تخریب ۲۵ رشته دام هوایی و ۵ جایگاه استقرار شکارچیان، چند پرنده آبزی و جغد زخمی را نجات دادند. در همین شهرستان چند قبضه سلاح قاچاق و تعداد دیگری ماهی قزل‌آلا و ادوات صید غیرمجاز کشف شد و چند شکارچی غیرمجاز نیز دستگیر شدند. زارع یادآوری کرد آلودگی شدید هوا در این روزها باعث شد پایش‌ها ۲۴ ساعته انجام شود و ۱۳ متخلف به مراجع قضائی معرفی شوند.

وی درباره شهرستان‌های چالوس، نوشهر و فریدونکنار توضیح داد: مأموران در چالوس یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی و ۷ فشنگ کشف کردند، در نوشهر و ساری چند بهله پرنده آسیب‌دیده تحویل شد و پس از تیمار به طبیعت بازگردانده شد و در فریدونکنار نیز یک قبضه سلاح دولول غیرمجاز کشف و بیش از ۱۰ رشته دام هوایی تخریب شد.

معاون محیط زیست مازندران با اشاره به پارک ملی کیاسر و شهرستان نور گفت: در پی آتش‌سوزی در مرکز دفن پسماند پارک ملی کیاسر، حریق مهار شد و مأموران یک قبضه سلاح مجاز و یک قبضه گلوله‌زنی به همراه لاشه ۲ رأس گراز کشف کردند و در نور نیز سه قبضه اسلحه تک‌لول غیرمجاز به همراه لاشه ۵ قطعه پرنده آبزی کشف شد.

در پایان زارع با تقدیر از تلاش محیط‌بانان استان تأکید کرد حفاظت از تنوع زیستی بدون همکاری مردم و دستگاه قضائی امکان‌پذیر نیست و هرگونه تخلف محیط‌زیستی از طریق سامانه ۱۵۴۰ قابل گزارش و رسیدگی سریع است.