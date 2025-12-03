وزیر جهاد: قانون هفتم تکلیف کرده تولیدات شیلات ۴۰۰ هزار تن افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ نهمین نمایشگاه بین‌المللی شیلات، آبزیان، ماهی گیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته در حال برگزاری است.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه این نمایشگاه در جمع خبرنگاران درباره مهم‌ترین سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه اقتصاد دریامحور گفت: در خصوص توسعه اقتصاد دریامحور باید گفت که اساس سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت است. ما برای ۵ ساله قانون برنامه هفتم پیشرفت تکلیف افزایش ۴۰۰ هزار تن محصولات شیلاتی را داریم.

وی افزود: در این راستا باید تولید آبزیان از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن تا پایان برنامه به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برسد. در سال اول قدم‌های خوبی برداشته شد. ما چه در بحث ماهیان خاویاری و چه در صید از آب‌های دور و چه در بحث تولید میگو بالای ۳۰ درصد رشد را تجربه کردیم.

وی تصریح کرد: صادرات محصولات شیلاتی هم حدود ۳۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اولاً، ظرفیت در بخش آبزیان در کشور بسیار بالا است و ما امیدواریم حوزه شیلات جز حوزه‌هایی باشد که حتی فراتر از برنامه هفتم پیشرفت حرکت کند. اقدامات سال اول هم همین را نشان می‌دهد.

نوری قزلجه با قدردانی از زحمات و تلاش‌های همه دست‌اندرکاران صیادان، پرورش دهندگان و همه کسانی که در حوزه شیلات فعالیت دارند، گفت: در این راستا باید از تلاش بخش خصوصی و دولتی و تمام ذی‌نفعان حوزه تشکر کنم.

وی اضافه کرد: حمایت‌های ما برای این حوزه هم با توجه به استعدادی که بخش شیلات دارد کاملاً برقرار است و دولت هم در حوزه توسعه دریامحور، نگاه ویژه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حمزه رستم پور، رئیس سازمان شیلات کشور عضو ثابت کار گروه اقتصاد دریامحور است، ادامه داد: ما به دنبال فراهم کردن زیرساخت‌ها اعم از بندرگاه‌ها یا سایر تأسیسات و همچنین در حوزه اینکه زنجیره را تکمیل کنیم از تخم چشم زده تا سایر نیازمندی‌ها به ویژه صادرات پیگیر موضوع هستیم.

دیپلماسی دریایی و اقدامات قابل پیگیری

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود به سایر برنامه‌های وزارتخانه در حوزه آبزیان اشاره کرد و گفت: در مورد برنامه‌های ما برای دیپلماسی دریایی، مذاکرات و سفرها در مراودات و در کمیسیون‌های مشترک خارجی که داریم در حوزه امنیت غذایی دریایی خصوصاً با کشورهایی که ظرفیت دارند به ویژه با کشورهای آفریقایی و کشورهای همسایه یکی از محورهای مذاکرات ما برای همکاری‌های شیلاتی است.

وی افزود: خصوصاً در تکمیل حلقه انتهایی زنجیره برای اینکه صادرات کشور همه از طریق خود ما انجام شود به کشورهایی مقصد نهایی یکی از موضوعات مهم در دستور کار وزارتخانه است.

نوری قزلجه در پایان اظهار کرد: پروتکل‌های لازم با کشورهای مقصد در حال پیگیری و تکمیل است. ضمن اینکه برنامه‌های حمایتی ما از بخش شیلات ادامه دارد.