توقیف ۵ لنج صیادی غیر مجاز و کشف بیش از ۵ تن آبزیان صید شده در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: با هدف برخورد با صیادان غیرمجاز و جلوگیری از تخریب ذخایر دریایی، دریابان کیش حین گشت زنیهای هدفمند به ۵ شناور صیادی مظنون و آنها را متوقف کردند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد این لنجها به صورت غیرمجاز اقدام به صیادی نموده و پس از بازرسی آنها مقدار ۵ تن ۷۰۰ کیلوگرم انواع ماهی آبزیان صید شده، ۹ عدد تور حلقهای و محاصرهای کشف و خدمههای آن دستگیر و به اسکله هدایت شدند.
فرمانده انتظامی ویژه پایگاه دریابانی کیش ضمن اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی در خاتمه بیان داشت: وارد کردن هر نوع خسارت به ذخایر و منابع آبزیان ممنوع بوده لذا پلیس در راستای حفظ ثروت ملی با افراد خاطی و متخلف در حوزه صیدهای غیر مجاز برخورد مینماید.
نظر شما