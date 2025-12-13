افشین حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ارزیابی خود از عملکرد تیم در نیم‌فصل نخست لیگ آزادگان را مثبت دانست و اظهار کرد: با توجه به سطح بالای رقابت‌ها در لیگ آزادگان و نبود هرگونه حمایت مالی از سوی استان، نتایج به‌دست‌آمده رضایت‌بخش است و از عملکرد کادر فنی و بازیکنان کاملاً رضایت داریم.

وی افزود: برنامه باشگاه در نیم‌فصل دوم تقویت تیم با جذب بازیکنان جوان و مستعد است تا روند رو به رشد بعثت کرمانشاه ادامه پیدا کند و بتوانیم جایگاه بهتری در جدول رقابت‌ها کسب کنیم.

مدیرعامل بعثت کرمانشاه درباره دیدار اخیر این تیم مقابل فرد البرز نیز گفت: بازی باکیفیتی انجام دادیم و شانس پیروزی داشتیم، اما متأسفانه چند موقعیت مسلم گلزنی را از دست دادیم. در لیگ یک اختلاف فنی تیم‌ها بسیار کم است و استفاده از فرصت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه مسابقات دارد.

حسنی در ادامه با انتقاد از وضعیت حمایت‌های مالی تصریح کرد: متأسفانه در فصل جاری هیچ‌گونه پشتیبانی مالی از سوی مسئولان استانی صورت نگرفته است. انتظار داریم استاندار و سایر مدیران استان با توجه به جایگاه باشگاه بعثت به‌عنوان یک برند ورزشی و نقش آن در ایجاد نشاط اجتماعی، حمایت‌های لازم را فراهم کنند.

وی در پایان با قدردانی از هواداران بعثت کرمانشاه گفت: از همراهی و حمایت همیشگی هواداران متعصب کرمانشاهی و کُردهای غرب کشور در تمامی مسابقات، چه در داخل استان و چه خارج از آن، صمیمانه تشکر می‌کنم. حضور و انرژی هواداران بزرگ‌ترین سرمایه باشگاه بعثت است.