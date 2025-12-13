  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

مدیرعامل بعثت کرمانشاه: حمایتی از سوی مسئولان استانی نداشته‌ایم

کرمانشاه - مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه با اشاره به شرایط سخت لیگ آزادگان، از نبود حمایت‌های مالی استانی گلایه کرد و گفت: با وجود این شرایط، عملکرد تیم در نیم‌فصل نخست رضایت‌بخش بوده است.

افشین حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ارزیابی خود از عملکرد تیم در نیم‌فصل نخست لیگ آزادگان را مثبت دانست و اظهار کرد: با توجه به سطح بالای رقابت‌ها در لیگ آزادگان و نبود هرگونه حمایت مالی از سوی استان، نتایج به‌دست‌آمده رضایت‌بخش است و از عملکرد کادر فنی و بازیکنان کاملاً رضایت داریم.

وی افزود: برنامه باشگاه در نیم‌فصل دوم تقویت تیم با جذب بازیکنان جوان و مستعد است تا روند رو به رشد بعثت کرمانشاه ادامه پیدا کند و بتوانیم جایگاه بهتری در جدول رقابت‌ها کسب کنیم.

مدیرعامل بعثت کرمانشاه درباره دیدار اخیر این تیم مقابل فرد البرز نیز گفت: بازی باکیفیتی انجام دادیم و شانس پیروزی داشتیم، اما متأسفانه چند موقعیت مسلم گلزنی را از دست دادیم. در لیگ یک اختلاف فنی تیم‌ها بسیار کم است و استفاده از فرصت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه مسابقات دارد.

حسنی در ادامه با انتقاد از وضعیت حمایت‌های مالی تصریح کرد: متأسفانه در فصل جاری هیچ‌گونه پشتیبانی مالی از سوی مسئولان استانی صورت نگرفته است. انتظار داریم استاندار و سایر مدیران استان با توجه به جایگاه باشگاه بعثت به‌عنوان یک برند ورزشی و نقش آن در ایجاد نشاط اجتماعی، حمایت‌های لازم را فراهم کنند.

وی در پایان با قدردانی از هواداران بعثت کرمانشاه گفت: از همراهی و حمایت همیشگی هواداران متعصب کرمانشاهی و کُردهای غرب کشور در تمامی مسابقات، چه در داخل استان و چه خارج از آن، صمیمانه تشکر می‌کنم. حضور و انرژی هواداران بزرگ‌ترین سرمایه باشگاه بعثت است.

