۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

هفته هشتم لیگ آزادگان؛ بعثت کرمانشاه میزبان داماش گیلان

کرمانشاه - تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در هفته هشتم لیگ آزادگان، دوشنبه ساعت ۱۵ در ورزشگاه آزادی میزبان داماش گیلان است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در ادامه رقابت‌های لیگ آزادگان در هفته هشتم به مصاف داماش گیلان می‌رود. این دیدار روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی کرمانشاه و از ساعت ۱۵ آغاز می‌شود.

این مسابقه دومین تجربه ابراهیم اشکش در نقش سرمربی بعثت است، پس از آنکه تیمش در هفته قبل با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب نساجی مازندران شده بود.

در جدول لیگ آزادگان، بعثت با ۸ امتیاز در رده نهم قرار دارد و داماش گیلان با یک امتیاز در رده هفدهم جدول ایستاده است. بعثت امیدوار است با حمایت تماشاگران و حضور پرشور هواداران در ورزشگاه، نتیجه‌ای مطلوب کسب کرده و جایگاه خود را در میانه جدول تثبیت کند.

