به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ آزادگان، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه فردا (شنبه) از ساعت ۱۵ در ورزشگاه آزادی کرمانشاه به مصاف نفت و گاز گچساران می‌رود.

تیم بعثت کرمانشاه که با کسب ۱۲ امتیاز در رتبه هفتم جدول جای دارد، امیدوار است با پیروزی در این دیدار خانگی، جایگاه خود را در بین مدعیان بالای جدول تثبیت کند. در مقابل، تیم نفت و گاز گچساران با ۷ امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار گرفته و برای رهایی از انتهای جدول نیاز مبرم به امتیاز در این مسابقه دارد.

شاگردان ابراهیم اشکش در هفته‌های اخیر روند رو به رشدی را پشت سر گذاشته‌اند و با اتکا به حمایت هواداران پرشور کرمانشاهی، به دنبال کسب سومین پیروزی خانگی خود هستند.

این مسابقه از دیدارهای حساس هفته دهم لیگ آزادگان به شمار می‌رود و نتیجه آن می‌تواند در تعیین وضعیت دو تیم در جدول تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد.