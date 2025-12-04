به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ در تالارهای معاملاتی انرژی، نفت اوپک بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته و با نرخ ۶۳.۴۴ دلار داد و ستد شد که این نرخ گویای ۰.۸۳ دلار کاهش نسبت به هفته گذشته است. این در حالی است که نفت اوپک در یک ماه گذشته کاهش ۳.۰۴ درصدی برابر با ۱.۹۹ دلار را به ثبت رسانده است. علاوه بر آن، بالاترین قیمت ثبت شده برای نفت اوپک در روز جاری ۶۳.۴۴ دلار و پایین‌ترین نرخ نیز برابر با ۶۳.۴۴ دلار بوده است.

از سوی دیگر، نفت برنت در بازارهای جهانی نفت و انرژی با قیمتی معادل ۶۳.۰۸ دلار معامله شد. این نرخ نسبت به روز گذشته با تغییری به میزان ۰.۵۹ درصد افزایش همراه بوده است. بررسی تغییرات هفتگی نیز نشان می‌دهد که ارزش نفت برنت طی یک هفته اخیر ۱.۲۱ درصد افزایش یافته است. همچنین در مقایسه با ماه گذشته، نشان‌دهنده کاهش ۰.۷۳ درصدی برابر با ۰.۴۷ دلار می‌باشد.

لازم به ذکر است که بالاترین ارزش برای نفت برنت در روز جاری به مبلغ ۶۳.۰۸ دلار و کمترین نرخ آن نیز برابر ۶۲.۶۶ دلار به ثبت رسید.

در ادامه معاملات جاری، نفت خام آمریکا امروز در بازارهای جهانی با قیمت ۵۹.۳۹ دلار خرید و فروش شد. این نرخ در مقایسه با روز گذشته، ۰.۶۴ درصد افزایش داشته است. همچنین، قیمت نفت خام آمریکا طی هفته گذشته افزایش ۱.۵۵ درصدی برابر با ۰.۹۱ دلار را تجربه کرده است. شایان ذکر است، در معاملات روز جاری، نفت خام آمریکا سقف قیمت ۵۹.۴ دلار و کف قیمت ۵۸.۹۵ دلار را تجربه کرد.

در ادامه می‌توانید قیمت نفت و انواع فرآورده‌های حوزه انرژی را در بازارهای جهانی مشاهده کرد.

قیمت نفت کوره

قیمت لحظه‌ای: ۲.۳۰۵۱ دلار

بیشترین: ۲.۳۰۶۵ دلار

کمترین: ۲.۲۹۴۸ دلار

تغییر روزانه: ۰.۰۰۸۶ دلار

تغییر هفتگی: ۰. درصد افزایش

قیمت گازوئیل

قیمت لحظه‌ای: ۶۷۰.۱۳ دلار

بیشترین: ۶۷۰.۱۳ دلار

کمترین: ۶۶۶.۲۵ دلار

تغییر روزانه: ۳.۲۵ دلار

تغییر هفتگی: ۰.۸۳ درصد کاهش

قیمت بنزین

قیمت لحظه‌ای: ۱.۸۳۵ دلار

بیشترین: ۱.۸۳۵۲ دلار

کمترین: ۱.۸۲۴۷ دلار

تغییر روزانه: ۰.۰۰۲۴ دلار

تغییر هفتگی: ۰.۷۴ درصد افزایش

قیمت گاز طبیعی

قیمت لحظه‌ای: ۵.۰۲۷ دلار

بیشترین: ۵.۰۴۲ دلار

کمترین: ۴.۹۶۳ دلار

تغییر روزانه: ۰.۱۶۳ دلار

تغییر هفتگی: ۳.۳۹ درصد افزایش

قیمت ذغال سنگ