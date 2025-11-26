افزایش قیمت نفت همزمان با امید به صلح اوکراین و روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از رویترز، قیمت نفت که سهشنبه به پایینترین سطح یکماهه رسیده بود، امروز تحت تأثیر امید به توافق صلح میان اوکراین و روسیه افزایش یافت. نفت برنت با ۳۲ سنت رشد به ۶۲ دلار و ۸۰ سنت و وستتگزاس اینترمدیت با ۲۷ سنت افزایش به ۵۸ دلار و ۲۲ سنت رسید.
این دو شاخص دیروز پس از اظهارات زلنسکی مبنی بر آمادگی برای سازوکار پایان جنگ با حمایت آمریکا، حدود ۸۹ سنت افت کرده بودند. تحلیلگران میگویند در صورت نهایی شدن توافق، تحریمهای غرب علیه انرژی روسیه برداشته میشود و احتمال کاهش قیمت نفت آمریکا تا حدود ۵۵ دلار وجود دارد.
همزمان، ترامپ نمایندگان خود را برای گفتوگو با مقامات روسیه و اوکراین اعزام کرده و احتمال دیدار زلنسکی و ترامپ طی روزهای آینده مطرح است. در کنار این تحولات، دادههای اقتصادی آمریکا احتمال کاهش دوباره نرخ بهره در دسامبر را تقویت کرده که میتواند به افزایش تقاضای نفت کمک کند.
