اوپک پلاس عرضه نفت به بازار جهانی را افزایش نداد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، نگرانی‌ها نسبت به بروز مازاد عرضه در بازار موجب شد تا گروه اوپک پلاس سطح صادرات نفت خود به بازار جهانی را تا پایان سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶ در سطح کنونی نگه دارد.

در حالی اوپک پلاس تصمیم گرفته تا روند افزایش عرضه نفت به بازار جهانی را که با هدف بازپس‌گیری سهم خود از بازار در پیش گرفته بود، متوقف کند که آمریکا هم در تلاش است تا بین اوکراین و روسیه صلح برقرار کند؛ در صورتی که این تلاش‌ها محقق شود لغو تحریم‌ها علیه روسیه می‌تواند به افزایش عرضه نفت به بازار جهانی و متعاقباً جدی‌تر شدن بحث مازاد عرضه در بازار منجر شود.

البته این تصمیم گروه اوپک پلاس موجب شده تا در ساعات گذشته شاهد افزایش ۲ درصدی قیمت نفت در بازار جهانی باشیم.

از ابتدای سال جاری تاکنون قیمت نفت برنت در بازار جهانی ۱۵ درصد کاهش یافته که به گزارش مهر، تصمیمات همین گروه اوپک پلاس برای افزایش تدریجی عرضه و تصاحب سهم بیشتر از بازار یکی از مهمترین دلایل آن بوده است.

جورج لئون، یکی از مقامات سابق اوپک که هم اکنون در مؤسسه ریستاد انرژی فعالیت دارد، می‌گوید: پیام اوپک پلاس با این تصمیم واضح است: در شرایطی که اوضاع بازار به سرعت در حال بدتر شدن است ثبات بر تحقق اهداف بلند پروازانه اولویت دارد.