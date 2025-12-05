قیمت هر انس طلا امروز جمعه ۱۴ آذر در بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴، هر انس طلا با ۰.۲۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، با قیمت ۴,۲۲۰.۱ دلار داد و ستد شد که این میزان گویای افزایش آن به مقدار ۱۱.۶ دلار است.

همچنین تغییرات هفتگی نشان می‌دهد، هر انس طلا ۰.۲۴ درصد کاهش قیمت را نسبت به هفته گذشته تجربه کرده است. این در حالی است که در یک ماه گذشته، با ۵.۹۳ درصد افزایش مواجه شده است.

در ادامه، با نگاهی به ۳ ماه اخیر در می‌یابیم، هر انس طلا با ۱۷.۶۵ درصد افزایش قیمت مواجه شده که این میزان بیانگر افزایش آن به مبلغ ۶۳۳.۲۹ دلار است.

علاوه بر این، در ۶ ماه اخیر، قیمت هر انس طلا به میزان ۲۷.۴۲ درصد افزایش یافته، در حالی که در یک سال گذشته، هر انس طلا با ۶۰.۱۲ درصد افزایش قیمت روبرو شده است که این میزان نشان دهنده افزایش آن به مبلغ ۱,۵۸۴.۶۲ دلار است.

گفتنی است، در معاملات روز جاری، هر انس نقره نیز با ۱.۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۵۷.۷۳۶۵ دلار معامله شد. این تغییر نشان‌دهنده‌ی افزایش آن به مقدار ۰.۷۴۳ دلار در مقایسه با روز قبل است. در معاملات امروز، بالاترین قیمت انس نقره به ۵۷.۸۰۴۵ دلار و کمترین قیمت آن به ۵۶.۸۸۲۵ دلار رسید.

همچنین در یک ماه اخیر، قیمت انس نقره با ۲۰.۰۸ درصد افزایش همراه بوده است. در حالی که در ۳ ماه اخیر ۴۰.۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

در نهایت، در طول یک سال گذشته، قیمت هر انس نقره ۸۶.۲۲ درصد افزایش یافته است که این میزان معادل افزایش قیمت به مبلغ ۲۶.۷۳۳ دلار است.

در ادامه نرخ امروز فلزات گرانبها در بازارهای جهانی قابل مشاهده است.

قیمت انس پلاتین

قیمت لحظه‌ای: ۱,۶۶۱.۷۵ دلار

بیشترین: ۱,۶۶۵.۳ دلار

کمترین: ۱,۶۵۲.۹۵ دلار

تغییر روزانه: ۱۳.۹۵ دلار

تغییر هفتگی: ۱.۸۲ درصد کاهش

تغییر ماهانه: ۷.۷۴ درصد افزایش

تغییر ۳ ماهه: ۱۹.۸۳ درصد افزایش

تغییر ۶ ماهه: ۴۱.۳۸ درصد افزایش

تغییر یک ساله: ۷۷.۷۸ درصد افزایش



قیمت انس پالادیوم