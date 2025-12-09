توئی: جسد شهروند گمشده در گرمه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تقی توئی در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: پس از اعلام مفقودی یک شهروند در شهرستان گرمه، مأموران پلیس آگاهی با انجام بررسیهای فنی و اطلاعاتی، آخرین موقعیت فرد مفقود شده را شناسایی کردند.
وی افزود: تحقیقات نشان داد این فرد به قتل رسیده و جسد وی در پشت یک مغازه دفن شده است که با اقدامات تخصصی پلیس محل کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی ادامه داد: قاتل در عملیاتی غافلگیرانه شناسایی و دستگیر شد و سلاح بهکاررفته نیز کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به اعتراف متهم پس از دستگیری، بیان کرد: پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شده است.
