به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید حسین‌پور، ظهر پنجشنبه در نشست خبری که به‌مناسبت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) برگزار شد، اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی گرگان به استقلال ساختاری رسیده و این موضوع ما را در مسیر برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و فعالیت‌های گسترده‌تر فرهنگی قرار می‌دهد.

وی رسانه‌ها را بازوی اصلی جهاد تبیین دانست و افزود: امروز نقش رسانه در ترویج فرهنگ علوی، فاطمی و حسینی بی‌بدیل است و ما برای پیشبرد این مسیر نیازمند همراهی اهالی رسانه هستیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی با اشاره به برگزاری ششمین دوره انتخابات کانون مداحان و شاعران آئینی در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ گفت: در این دوره ۹ نفر به‌عنوان اعضای اصلی و ۲ نفر به‌عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند. شرایط کاندیداتوری شامل تابعیت جمهوری اسلامی، فعالیت مستمر مداحی، التزام به ولایت فقیه، رعایت شئون اسلامی، نداشتن سوءپیشینه، توانایی جسمی کافی، سکونت در حوزه شهرستان و حداقل مدرک دیپلم است.

وی افزود: شرکت‌کنندگان باید در بازه سنی ۲۵ تا ۵۰ سال باشند و تنها یک نفر می‌تواند تا سن ۶۰ سالگی در انتخابات حضور داشته باشد.

گسترش فعالیت‌ها در حوزه خواهران

حسین‌پور با اشاره به تفکیک فعالیت‌های هیئتی خواهران و برادران طی دو تا سه سال اخیر گفت: اکنون شورای هیئت‌های مذهبی بانوان و شورای مداحان خواهران به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند و در آینده نزدیک نشست ویژه‌ای با فعالان این حوزه خواهیم داشت.

۷۱۸ مداح ثبت‌شده؛ آمار واقعی بیش از هزار نفر

وی درباره ثبت اطلاعات مداحان در سامانه طوبی ادامه داد: تا این لحظه ۷۱۸ مداح در سامانه ثبت شده‌اند، اما آمار واقعی مداحان شهرستان بیش از هزار نفر است. لازم است مداحان شناسایی، ساماندهی و استعدادیابی شوند تا بتوانیم آموزش‌های لازم را ارائه دهیم.

نقش و اهداف کانون مداحان

حسین‌پور سامان‌دهی مداحان و شاعران آئینی، ایجاد ساختار منظم برای فعالیت هیئت‌های مذهبی، پاسداری از سبک‌های اصیل عزاداری و جلوگیری از بدعت‌ها، تقویت ارتباطات با نهادهای فرهنگی و مذهبی، ارتقای علمی و هنری مداحان، ترویج فرهنگ عاشورایی، ایثار، مقاومت و معنویت، مقابله با سبک‌های نادرست و محتوای غیرمستند، تقویت انسجام و همدلی بین هیئت‌ها و شاعران آئینی را از اهداف و وظایف کانون مداحان برشمرد.

وی از برنامه‌های در دست اجرا خبر داد و گفت: برگزاری محافل شعر و نیایش، کارگاه‌های آموزشی، جشنواره‌ها و مسابقات، اردوهای فرهنگی و انتشار آثار آئینی از جمله برنامه‌هایی است که در دست پیگیری قرار دارد.

۴۳۲ هیئت ثبت‌شده و بیش از ۱۰۰ مؤسسه قرآنی فعال

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرگان با اشاره به گستره فعالیت‌های این اداره گفت: در شهرستان ۴۳۲ هیئت مذهبی در سامانه ثبت شده‌اند. همچنین بیش از ۱۰۰ خانه قرآن و مؤسسه قرآنی، فعالیت اعزام مبلغ، سامانه شمع برای گزارش‌دهی روحانیون، و شورای هیئت‌های مذهبی تحت نظارت اداره تبلیغات فعال هستند.

وی افزود: مجمع بانوان هیئت خانگی، فعالیت در حوزه مساجد و مدارس و نیز برنامه‌های گفتمانی از مسیر توسعه فرهنگ دینی در حال پیشرفت است.

حسین‌پور ابراز امیدواری کرد و افزود: امید است با همکاری مداحان، مسئولان هیئت و رسانه‌ها، روزهای روشن‌تری در عرصه فرهنگ دینی و آئینی شهرستان گرگان رقم بخورد.

