تلاش رادیو پیام برای حفظ وحدت ملی با پخش موسیقی محلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو پیام، همزمان با سالروز راه اندازی رادیو پیام در ۱۲ آذر، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما در متنی این رویداد را تبریک گفت.
در متن این پیام آمده است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
دوازدهم آذر سالگرد تأسیس و راهاندازی رادیو پیام است و این شبکه رادیویی به عنوان یکی از شبکههای مهم و پرمخاطب و موفق رادیو، آغاز سی و سومین سال تأسیس خود را جشن میگیرد.
این رادیو همچون گذشته قابلیتهای بسیار خوبی برای تدارک و پخش اخبار و پیام و مطالب ارزشمند و موسیقی فاخر ایرانی دارد. این شبکه رادیویی تلاش کرده که در پخش موسیقیها و قطعات محلی، در جهت حفظ وحدت ملی تلاش کند و بتواند رضایت مخاطبان را در مناطق مختلف و نواحی مختلف ایران فراهم کند.
یکی از رسالتهای مهم رادیو پیام رساندن اطلاعات مورد نیاز مخاطبان در همه زمینهها اعم از ورزشی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و این مهم با دقت نظر و تدبیر خوبی که رادیو پیام و همکاران ما در این رادیو برای اطلاع رسانی دقیق و به موقع پیش گرفته اند باعث شده اعتماد و اقبال مردم عزیز ما به رادیو پیام بسیار بالا باشد.
من تشکر میکنم از همکاران عزیزم در رادیو پیام که با تجربهای که از سی و دو سال همراهی با مردم در کوله بارشان دارند و در آغاز سی و سومین سال فعالیتش، عزم خود را جزم کرده اند برای خدمت به ایران اسلامی و خدمت به مردم عزیز ما که شایسته بهترینها هستند.»
