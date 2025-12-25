دو مجرم، ۳۰ میلیارد ریال از حساب ۳۲ شهروند شیرازی برداشت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا ظهرابی گفت: دو مرد که با کپی کارتهای عابر بانک شهروندان شیرازی اقدام به برداشت غیرمجاز ۳۰ میلیارد ریال کرده بودند، شناسایی و بازداشت شدند.
وی افزود: تعداد زیادی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اظهار کردند که با وجود نگهداری کارتهای خود نزدشان، مبالغ زیادی بدون اجازه از حسابشان برداشت شده است.
ظهرابی ادامه داد: پس از دریافت اظهارات مالباختگان، پرونده در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت و کارشناسان تحقیقات خود را آغاز کردند که بررسیهای اولیه نشان داد همه قربانیان پس از مراجعه به یکی از فروشگاههای شیراز حسابشان خالی شده و مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند.
سرپرست پلیس فتا استان فارس بیان کرد: مأموران دریافتند متهمان با نصب تجهیزات اسکیمر اقدام به کپی کارتهای بانکی کردهاند. هر دو نفر شناسایی و همراه تجهیزات متهم بازداشت شدند.
وی اضافه کرد: متهمان تاکنون به کلاهبرداری از ۳۲ نفر به ارزش ۳۰ میلیارد ریال اعتراف کردهاند، اما بررسیهای کارشناسی نشان میدهد تعداد شکات بیش از این میزان است.
ظهرابی با توصیه به شهروندان گفت: برای پیشگیری از سرقتهای اسکیم، عملیات بانکی و وارد کردن رمز کارت را خودتان انجام دهید؛ زیرا بدون رمز عبور، برداشت از حساب غیرممکن است. همچنین تغییر دورهای رمز کارت یکی از بهترین راههای جلوگیری از کلاهبرداری است.
سرپرست پلیس فتا فارس تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.
