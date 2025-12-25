  1. استانها
  2. فارس
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

دو مجرم، ۳۰ میلیارد ریال از حساب ۳۲ شهروند شیرازی برداشت کردند

دو مجرم، ۳۰ میلیارد ریال از حساب ۳۲ شهروند شیرازی برداشت کردند

شیراز -سرپرست پلیس فتا استان فارس از شناسایی و بازداشت دو مرد که با کپی کردن کارت‌های عابر بانک ۳۲ شهروند شیرازی اقدام به برداشت ۳۰ میلیارد ریال از حساب آنان کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا ظهرابی گفت: دو مرد که با کپی کارت‌های عابر بانک شهروندان شیرازی اقدام به برداشت غیرمجاز ۳۰ میلیارد ریال کرده بودند، شناسایی و بازداشت شدند.

وی افزود: تعداد زیادی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اظهار کردند که با وجود نگهداری کارت‌های خود نزدشان، مبالغ زیادی بدون اجازه از حسابشان برداشت شده است.

ظهرابی ادامه داد: پس از دریافت اظهارات مال‌باختگان، پرونده در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت و کارشناسان تحقیقات خود را آغاز کردند که بررسی‌های اولیه نشان داد همه قربانیان پس از مراجعه به یکی از فروشگاه‌های شیراز حساب‌شان خالی شده و مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

سرپرست پلیس فتا استان فارس بیان کرد: مأموران دریافتند متهمان با نصب تجهیزات اسکیمر اقدام به کپی کارت‌های بانکی کرده‌اند. هر دو نفر شناسایی و همراه تجهیزات متهم بازداشت شدند.

وی اضافه کرد: متهمان تاکنون به کلاهبرداری از ۳۲ نفر به ارزش ۳۰ میلیارد ریال اعتراف کرده‌اند، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد تعداد شکات بیش از این میزان است.

ظهرابی با توصیه به شهروندان گفت: برای پیشگیری از سرقت‌های اسکیم، عملیات بانکی و وارد کردن رمز کارت را خودتان انجام دهید؛ زیرا بدون رمز عبور، برداشت از حساب غیرممکن است. همچنین تغییر دوره‌ای رمز کارت یکی از بهترین راه‌های جلوگیری از کلاهبرداری است.

سرپرست پلیس فتا فارس تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.

کد خبر 6701777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      18 4
      پاسخ
      دست دزد قطع کنید به خدا. این نفرات آزاد کنید دو روز دیگه میشن ر سارقان مسلح
      • حسام IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
        7 3
        مگه بابک زنجانی یا امثال اون که میلیارد پول بردن مجازات شدن
    • هییی حکم جعلی IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      16 0
      پاسخ
      اسم فروشگاه رو بگین تا رسوا بشن
    • IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      13 2
      پاسخ
      سلام .آیاراهی برای اصلح بجای قطع دست وجودندارد؟!!.. آیاکم فروشی یا گران فروشی یاکم کاری وسهل انگاری درانجام امورات مردم وپارتی بازی وحق دیگران ضایع کردن وحق دیگران خوردن وپای مردزن و بچه دارافتادن و....دزدی محسوب نمیشود ؟!!.. اگر محسوب میشود که باید دست بسیاری ..... متاسفانه وجدان وانصاف وجود ندارد . چرا چون ازخدافاصله گرفتیم . چون خودخواه ومغروروازخودراضی شدیم .
    • Yahya IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      11 0
      پاسخ
      بره دادگاه سریع ازاد خواهند شد
    • احمد IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      1 0
      پاسخ
      اعدامشان کنید
    • DE ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      8 0
      پاسخ
      با تشکر از تلاش پلیس جهت شناسایی ودستگیری مجرمین اگر امکان دارد نام فروشگاه های متخلف اعلام بفرمایید با سپاس
    • سعید‌آریایی IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      6 1
      پاسخ
      مردم‌حواسشان‌باشد درخریدها‌ازکارتی‌که‌مبالغ‌مورد‌نیازهست‌استفاده‌ کنند‌ودرموارد‌مشکوک‌رمز‌را‌عوض‌کنند‌ودرتلفن بانکها‌هم‌مبالغ‌زیادی‌نگهداری‌نکنند
    • IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      من هم توسایت حسابم هک کردن رفتم بانک میگم ادرس شماره تماسش هست بهم نمیدان
    • استقلالی IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      1 0
      پاسخ
      .۸سال قبل ازحسابم برداشت کردن هنوزنتیجه نگرفتم.این چه قانون اسلامیه
    • IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      6 0
      پاسخ
      نام فروشگاه را بنویسید لطفا که مردم بدانند
    • IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
      3 0
      پاسخ
      فکر کنم دزد جایگاهی محترمی داره اینجا 😄😄
    • IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
      0 0
      پاسخ
      چرا اسم فروشگاه رو نمی گین. دزد ها و بیشتر کلاهبردارها، مطمئنا جایی پشتشون گرمه.
    • IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
      1 0
      پاسخ
      چرامجازات نمیکنید دستشان راقطع کنید انگشتانشان راقطع کنید
    • مجتبی IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام خدمت پلیس قتاح بنده همین چند روز پیش زنگ زدم از حسابم پول کم شده بود نزدیک 1میلیون با اینها باید بدترین مجازات اجرا کنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها